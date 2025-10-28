1 órája
Az volt a „bűne”, hogy nem volt szerelmes: megszólalt a szabolcsi nő, aki napokig feküdt egy holttest mellett
Halottnak hitték a nőt, akire borzalmas sebekkel a fején találtak rá eperjeskei otthonában. Két napig hevert eszméletlenül, nem messze tőle egy holttestet is találtak a rendőrök – kiderült, hogy a férfit az asszony volt férjének unokatestvére halálra verte egy csákánynyéllel.
Semmire nem emlékszik abból az estéből, melyen majdnem meghalt. Ildikót volt férje unokatestvére verte halálra hajszál híján, végül mégis megúszta, a támadás után két nappal találtak rá súlyos fejsérülésekkel. A férfi – B. T., akivel az estét töltötte – sajnos nem élte túl: V. J. halálra verte egy csákánynyéllel. Az indíték féltékenység lehetett, ugyanis ahogy V. Z-né fogalmazott, „halálos szerelmes volt belé” a vádlott, aki nem bírta elviselni, hogy más férfiakkal is találkozik. A brutális eset 2024 júliusában történt, azonban a nő még csak most tudott bíróság elé állni. Négy fejműtéten van túl, a memóriája rendbe jött, de azt a közel végzetes estét most sem tudja felidézni. Annál inkább V. J., aki egy percig sem tagadta tettét, vallomásában csak a támadás miértjére adott a korábbitól eltérő választ. Az eperjeskei férfit eddig különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolták, amiért életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott az ügyész, ám az október 28-ai, keddi tárgyaláson dr. Mészáros Attila módosítást jelentett be...
A vádlott korábban azt állította, hogy V. Z-né évek óta a szeretője volt, de nem csak ő kereste Ildikó kegyeit, ami dühítette a férfit. Tavaly július 15-én este elment V. Z-né eperjeskei házához. Bentről férfihangot hallott, így leült a teraszon, kicsit később az asszony kinyitotta az ajtót, a férfi pedig egy csákánynyéllel a kezében bement. A fotelban ülő B. T-t többször megütötte közepes-nagy erővel a nyakán, a fején és a hátán. A férfi agya összezúzódott, a nyakszirtcsontja és az egyik nyakcsigolyája is eltört, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghalt. A nő megpróbált elmenekülni, de V. J. visszahúzta, az ágyra lökte, és többször megütötte: V. Z-nének a halántékcsontja és a szemgödre is eltört. V. J. hazament, elégette a ruháit és a szerszámnyelet. A vádlott beismerte tettét, s bár az első vallomásában nem szerepel, a májusi előkészítő ülésen azt mondta, hogy B. T. ököllel az arca felé csapott, ő emiatt bántalmazta. Azt is hozzátette, hogy amikor belépett a házba, Ildikó és a B. T. meztelenek voltak, a nő az ágyon feküdt, a férfi a fotelben ült. Mi folyik itt? – kérdezte, mire T. azt felelte: majd én megmondom, mi folyik itt, közben felállt, és a vádlott felé csapott. Emiatt borult el az agya és kezdett ámokfutásba.
A férfit halálra verte egy csákánynyéllel, a nő élete is hajszálon múlt
Kedden a Nyíregyházi Törvényszéken V. Z-né szemszögéből is megismerhettük a történteket. A nő elmondta: ő és T. együtt dolgoztak közmunkásként, szomszédok és jó barátok voltak, nem szerelmesek – hangsúlyozta. Aznap éppen hazafelé tartott, amikor egy barátnője megkérte, hogy lépjen már be hozzá és locsolja meg a virágokat. Beleegyezett, átment, ott volt B. T. is, majd miután végzett, a nő hazament. Nem sokkal később kopogtak nála, T. áll az ajtóban erősen ittasan, két liter borral a kezében. Nem volt ritka, hogy együtt fogyasztottak alkoholt, Ildikó saját elmondása szerint is rendszeresen ivott. Leültek a szobában, megittak egy-egy pohár italt, közben cigarettáztak és beszélgettek.
Hogy ez a J. mikor jöhetett oda, nem tudom... Halálos szerelmes volt belém, de én őbele nem. Hogy mi történt utána, nem emlékszem...
– árulta el Ildikó, aki úgy gondolja, hogy V. J. először őt üthette meg, emiatt menekülhetett a fürdőszobába. Hogy ott mit csinálhatott vele, nem tudja a nő, szerinte megüthette a férfi a fejét, ő elvesztette az eszméletét, és már ájultan cipelhette el az ágyig, ahol levetkőztette és lefektette. Közben ölhette meg a T-t.
A halott férfit és a súlyosan sérült nőt két nappal később találták meg, Ildikó egyik barátnője ment el hozzá, hogy kiderítse, miért nem mentek be dolgozni. A nő megjegyezte, úgy tudja, már egy nappal korábban is volt ott valaki, de akkor zárva volt az ajtó, másnap azonban nyitva találták.
A látvány, ami a megtalálójukat fogadta, elborzasztó volt: az élettelen, összevert férfi a fotel előtt, a padlón hevert, a nyári hőség miatt a holttest már felismerhetetlen volt, V. Z-né, akit szintén halottnak hittek, az ágyban feküdt egy trikóban, fején szörnyű sebekkel.
Csakhamar kiderült, hogy a nő még lélegzik, így kórházba szállították, összesen négy műtéten van túl.
Az ügyészség módosítja a vádat
Dr. Bartha Andrea törvényszéki bíró felidézte: a vádlottat korábban már többször elítélték magánlaksértésért, zaklatásért és súlyos testi sértés kísérlete miatt, ezeknek is Ildikó volt az elszenvedője. Rendszeresen fenyegetőzött, hogy megöli, sőt, egyszer megvágta a hátát egy késsel.
A férfi most is váltig állította, hogy B. T. támadt először, ő csak reagált rá, ahogy azt is, hogy szexuális kapcsolat volt közte és Ildikó között, de a nő másokkal is lefeküdt.
- A bíró ismertette az igazságügyi elmeorvos szakértői véleményét, mely szerint V. J. nem kóros elmeállapotú, nem volt az a bűncselekmény elkövetésekor sem, teljes mértékben képes volt tettei következményeinek felismerésére. Alacson intellektusú, konfliktuskezelési stratégiái alacsonyabb szintűek, az aktuálisan fellépő élethelyzeti nehézségeit alkohollal igyekezett oldani, de nem volt függő. Párkapcsolati viszonyában érzelmileg kötődő, ragaszkodó, de a sérelmek, kudarchelyzetek elviselésére, lelki feldolgozásra nehezen képes. A tettét megbánta.
- Dr. Bartha Andrea felolvasta az igazságügyi pszichológus szakértő szakértői véleményét is, amiből kiderül, hogy V. J. kapcsolatai nem túl sikeresek egyrészt gyenge kötődési készsége, sivár érzelemvilága, bizalmatlansága, másrészt túlzott énessége, uralkodó, dominanciára törekvő attitűdje miatt. Mindaddig békés, beilleszkedésre törekvő ember, amíg minden az elképzelése szerint alakul, az öncsillapítás, önszabályozás fejletlensége miatt azonban a legkisebb frusztráció is dühössé teszi, amit aztán verbális és vagy fizikai agresszió formájában kiáraszt környezetére. Féltékeny természetű, és mivel a sértett okot adott a féltékenységre, gyakran volt köztük veszekedés, konfliktus. Indulatai aztán elsodorták, dühét nem tudta fékezni, ami aztán egy ember halálához és egy másik életveszélyes sérüléseihez vezetett.
A szakértő vélemények ismertetése után dr. Mészáros Attila bejelentette: az ügyészség módosítani akarja a vádat, ugyanis amikor a vádlott a csákánynyéllel többször közepes-nagy erővel megütötte B. T-t, a férfi súlyosan ittas volt, így különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja az ügyészség V. J-t. A tárgyalás december 4-én folytatódik.
