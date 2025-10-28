Az volt a „bűne”, hogy nem volt szerelmes: megszólalt a szabolcsi nő, aki napokig feküdt egy holttest mellett

Semmire nem emlékszik abból az estéből, melyen majdnem meghalt. Ildikót volt férje unokatestvére verte halálra hajszál híján, végül mégis megúszta, a támadás után két nappal találtak rá súlyos fejsérülésekkel. A férfi – B. T., akivel az estét töltötte – sajnos nem élte túl: V. J. halálra verte egy csákánynyéllel. Az indíték féltékenység lehetett, ugyanis ahogy V. Z-né fogalmazott, „halálos szerelmes volt belé” a vádlott, aki nem bírta elviselni, hogy más férfiakkal is találkozik. A brutális eset 2024 júliusában történt, azonban a nő még csak most tudott bíróság elé állni. Négy fejműtéten van túl, a memóriája rendbe jött, de azt a közel végzetes estét most sem tudja felidézni. Annál inkább V. J., aki egy percig sem tagadta tettét, vallomásában csak a támadás miértjére adott a korábbitól eltérő választ. Az eperjeskei férfit eddig különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolták, amiért életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott az ügyész, ám az október 28-ai, keddi tárgyaláson dr. Mészáros Attila módosítást jelentett be...

Fotó: Csáki Alexandra

A vádlott korábban azt állította, hogy V. Z-né évek óta a szeretője volt, de nem csak ő kereste Ildikó kegyeit, ami dühítette a férfit. Tavaly július 15-én este elment V. Z-né eperjeskei házához. Bentről férfihangot hallott, így leült a teraszon, kicsit később az asszony kinyitotta az ajtót, a férfi pedig egy csákánynyéllel a kezében bement. A fotelban ülő B. T-t többször megütötte közepes-nagy erővel a nyakán, a fején és a hátán. A férfi agya összezúzódott, a nyakszirtcsontja és az egyik nyakcsigolyája is eltört, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghalt. A nő megpróbált elmenekülni, de V. J. visszahúzta, az ágyra lökte, és többször megütötte: V. Z-nének a halántékcsontja és a szemgödre is eltört. V. J. hazament, elégette a ruháit és a szerszámnyelet. A vádlott beismerte tettét, s bár az első vallomásában nem szerepel, a májusi előkészítő ülésen azt mondta, hogy B. T. ököllel az arca felé csapott, ő emiatt bántalmazta. Azt is hozzátette, hogy amikor belépett a házba, Ildikó és a B. T. meztelenek voltak, a nő az ágyon feküdt, a férfi a fotelben ült. Mi folyik itt? – kérdezte, mire T. azt felelte: majd én megmondom, mi folyik itt, közben felállt, és a vádlott felé csapott. Emiatt borult el az agya és kezdett ámokfutásba.

Kedden a Nyíregyházi Törvényszéken V. Z-né szemszögéből is megismerhettük a történteket. A nő elmondta: ő és T. együtt dolgoztak közmunkásként, szomszédok és jó barátok voltak, nem szerelmesek – hangsúlyozta. Aznap éppen hazafelé tartott, amikor egy barátnője megkérte, hogy lépjen már be hozzá és locsolja meg a virágokat. Beleegyezett, átment, ott volt B. T. is, majd miután végzett, a nő hazament. Nem sokkal később kopogtak nála, T. áll az ajtóban erősen ittasan, két liter borral a kezében. Nem volt ritka, hogy együtt fogyasztottak alkoholt, Ildikó saját elmondása szerint is rendszeresen ivott. Leültek a szobában, megittak egy-egy pohár italt, közben cigarettáztak és beszélgettek.

Hogy ez a J. mikor jöhetett oda, nem tudom... Halálos szerelmes volt belém, de én őbele nem. Hogy mi történt utána, nem emlékszem...

– árulta el Ildikó, aki úgy gondolja, hogy V. J. először őt üthette meg, emiatt menekülhetett a fürdőszobába. Hogy ott mit csinálhatott vele, nem tudja a nő, szerinte megüthette a férfi a fejét, ő elvesztette az eszméletét, és már ájultan cipelhette el az ágyig, ahol levetkőztette és lefektette. Közben ölhette meg a T-t.