október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset Nyíregyházán

2 órája

Hármas karambol veszélyes rakománnyal – oxigénpalackokat szállított a karambolozó jármű! (fotókkal)

Címkék#karambol#kár#autó

Szon.hu
Hármas karambol veszélyes rakománnyal – oxigénpalackokat szállított a karambolozó jármű! (fotókkal)

A László utcán történt a hármas karambol.

Fotó: Bordás Béla

Figyelmetlenség okozott hármas karambolt hétfőn, Nyíregyházán: a László utcán egy oxigénpalackot szállító kishaszongépjármű ütközött az álló személygépkocsinak, amit rátolt az előtte álló terepjárónak.

Hármas karambol álló autóval!

Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A felek kérték a hatóság segítségét, a rendőrség intézkedett. 

Baleset a László utcán

Fotók: Bordás Béla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu