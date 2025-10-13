Baleset Nyíregyházán
49 perce
Hármas karambol veszélyes rakománnyal – oxigénpalackokat szállított a karambolozó jármű! (fotókkal)
A László utcán történt a hármas karambol.
Fotó: Bordás Béla
Figyelmetlenség okozott hármas karambolt hétfőn, Nyíregyházán: a László utcán egy oxigénpalackot szállító kishaszongépjármű ütközött az álló személygépkocsinak, amit rátolt az előtte álló terepjárónak.
Hármas karambol álló autóval!
Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A felek kérték a hatóság segítségét, a rendőrség intézkedett.
Baleset a László utcánFotók: Bordás Béla
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre