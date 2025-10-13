Hármas karambol veszélyes rakománnyal – oxigénpalackokat szállított a karambolozó jármű! (fotókkal)

Figyelmetlenség okozott hármas karambolt hétfőn, Nyíregyházán: a László utcán egy oxigénpalackot szállító kishaszongépjármű ütközött az álló személygépkocsinak, amit rátolt az előtte álló terepjárónak.

Hármas karambol álló autóval!

Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A felek kérték a hatóság segítségét, a rendőrség intézkedett.