Újra üzemel a szabolcsi határátkelőhely

Informatikai hiba miatt szünetelt a határforgalom a nagyhódosi közúti határátkelőhelyen 2025. október 18-án 11 óra 15 perctől. A szakemberek a hibát kijavították, és október 19-én 7 órától a közúti határátkelőhely zavartalanul üzemel.

Újra üzemel a határ Nagyhódosnál.

Fotó: Illusztráció: MW-archív

A külföldre utazóknak ajánljuk, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfo oldalán, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével - olvasható a rendőrség oldalán.

