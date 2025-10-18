október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös erőfeszítések

58 perce

Az erkélyen át, tolólétrával hozták le a beteget Nyíregyházán

Címkék#mentő#tűzoltók#erőfeszítés

A társszervek együttműködése nélkülözhetetlen a sikerhez! A hivatásos tűzoltók sokszor segítik a mentők munkáját, ezúttal egy 200 kilós beteg mozgatásában segítettek Nyíregyházán.

Munkatársunktól
Az erkélyen át, tolólétrával hozták le a beteget Nyíregyházán

Magasból kellett lehozni a beteget Nyíregyházán

Fotó: Katasztrófavédelem

A hivatásos tűzoltók és mentők nagyok sok szituációban dolgoznak együtt, egymást segítve. Gyakran adtunk már hírt arról, hogy egy-egy közúti baleset után, a beszorult személyeket a tűzoltók speciális eszközökkel, például feszítővágó használatával szabadítottak ki, majd adtak át a mentőknek. 

A hivatásos tűzoltók és a mentők gyakran dolgoznak közösen
Fotó: Bordás Béla 

A hivatásos tűzoltók betegmozgatásban is segítenek 

Legutóbb kedden történt ilyen baleset: két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között a 41-es főúton. 

A katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A helyszínre Debrecenből mentőhelikoptert is érkezett, úgy kezdték meg a súlyos sérültek ellátását.

Brutális fotók! Megmutatni is alig merjük, mi maradt az autóból a 41-esen!

Fotók: Bordás Béla

De nemcsak ilyen eseteknél dolgoznak együtt a tűzoltók és a mentők: előfordul, hogy bajba jutott emberek nem tudják ingatlanuk ajtaját kinyitni, ilyenkor ajtónyitással is segítik a társszerveket a tűzoltók, de ha kell, betegmozgatásban is részt vesznek. Október 17-én reggel Nyíregyházán, egy családi ház első emeleti erkélyén keresztül, gépezetes tolólétra segítségével hoztak le a nyíregyházi hivatásos tűzoltók egy mintegy kétszáz kilogrammos beteget, majd adták át a mentőknek – olvasható a katasztrófavédelem oldalán a hír.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu