Az erkélyen át, tolólétrával hozták le a beteget Nyíregyházán

A hivatásos tűzoltók és mentők nagyok sok szituációban dolgoznak együtt, egymást segítve. Gyakran adtunk már hírt arról, hogy egy-egy közúti baleset után, a beszorult személyeket a tűzoltók speciális eszközökkel, például feszítővágó használatával szabadítottak ki, majd adtak át a mentőknek.

Fotó: Bordás Béla

A hivatásos tűzoltók betegmozgatásban is segítenek

Legutóbb kedden történt ilyen baleset: két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között a 41-es főúton.