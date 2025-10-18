1 órája
Az erkélyen át, tolólétrával hozták le a beteget Nyíregyházán
A társszervek együttműködése nélkülözhetetlen a sikerhez! A hivatásos tűzoltók sokszor segítik a mentők munkáját, ezúttal egy 200 kilós beteg mozgatásában segítettek Nyíregyházán.
Magasból kellett lehozni a beteget Nyíregyházán
Fotó: Katasztrófavédelem
A hivatásos tűzoltók és mentők nagyok sok szituációban dolgoznak együtt, egymást segítve. Gyakran adtunk már hírt arról, hogy egy-egy közúti baleset után, a beszorult személyeket a tűzoltók speciális eszközökkel, például feszítővágó használatával szabadítottak ki, majd adtak át a mentőknek.
A hivatásos tűzoltók betegmozgatásban is segítenek
Legutóbb kedden történt ilyen baleset: két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között a 41-es főúton.
Sokkoló felvételek: a felismerhetetlenségig összetört a vétlen autó, az okozónak már korábban is volt balesete (brutális fotók)
A katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A helyszínre Debrecenből mentőhelikoptert is érkezett, úgy kezdték meg a súlyos sérültek ellátását.
Brutális fotók! Megmutatni is alig merjük, mi maradt az autóból a 41-esen!Fotók: Bordás Béla
De nemcsak ilyen eseteknél dolgoznak együtt a tűzoltók és a mentők: előfordul, hogy bajba jutott emberek nem tudják ingatlanuk ajtaját kinyitni, ilyenkor ajtónyitással is segítik a társszerveket a tűzoltók, de ha kell, betegmozgatásban is részt vesznek. Október 17-én reggel Nyíregyházán, egy családi ház első emeleti erkélyén keresztül, gépezetes tolólétra segítségével hoztak le a nyíregyházi hivatásos tűzoltók egy mintegy kétszáz kilogrammos beteget, majd adták át a mentőknek – olvasható a katasztrófavédelem oldalán a hír.
