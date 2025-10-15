Megverték, sokkolóval kínoztak egy nőt Szabolcsban – majd sorsára hagyták a hideg éjszakában

Most, megbilincselt kézzel állt bíróság elé a pátrohai horrorcsalád másodrendű vádlottja. azután, hogy tavaly tavasszal a vád szerint megölt férjével és fiával egy nőt.

Horrorcsalád: Éheztették, sokkolóval kínozták az áldozatot Pátrohán.

Forrás: tenyek.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!