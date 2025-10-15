1 órája
Megverték, sokkolóval kínoztak egy nőt Szabolcsban – majd sorsára hagyták a hideg éjszakában
Embertelen körülmények között tartottak fogva egy nőt Szabolcsban. A horrorcsalád házi rabszolgaként tartott áldozat.
Most, megbilincselt kézzel állt bíróság elé a pátrohai horrorcsalád másodrendű vádlottja. azután, hogy tavaly tavasszal a vád szerint megölt férjével és fiával egy nőt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Halálra verték, majd az autójukból kidobták a rabszolgaként tartott nőt
Horrorcsalád: Éheztették, sokkolóval kínozták az áldozatot Pátrohán.
Anitát embertelen körülmények között tartották fogva, közben pedig dolgoztatták. A családfő verte és sokkolóval kínozta. Az asszony ettől annyira legyengült, hogy úgy döntöttek, eltüntetik. Asszódon tették ki egy bokor tövébe. A nő viszont nem a sérüléseibe halt bele, hanem kihűlt.
Egyáltalán nem ilyen állapotban volt, nem volt bántva. Nem volt semmi, semmilyen sérülést nem találtam rajta.
– ezt mondta az eset utána Tények stábjának a vádlott fia.
Csont és bőr volt a megkínzott nő, amikor belehalt a szenvedésbe – a pátrohai borzalom megdöbbentő részletei
Tagadta, hogy Anitát összeverte volna az édesapja. Utána viszont elmondta, hogy szüleivel együtt Aszódra vitték a nőt.
Beszálltam az anyósülésre és akkor hátranéztem és láttam, hogy már nem lélegzik.
A nő azonban még élt, amikor sorsára hagyták a hideg éjszakában. A halála után a rendőrség előállította a családot. A két szülőt és fiúkat gyanúsították. Az ügyben most tartották az első tárgyalást, ahol az anya azt mondta ő is áldozat volt.
Szörnyűségek derültek ki a szabolcsi modern rabszolgatartókról! Akár a te szomszédaid is lehettek volna…
A nő vallomását a bíró olvasta fel. Az is kiderült, hogy a férje, vagyis az elsőrendű vádlott megpróbálta eltüntetni a nyomokat. Az ügy további tárgyalással folytatódik, szakértők bevonásával. A családfő és társai súlyos büntetésre számíthatnak – olvasható és látható a Tények oldalán.
Leírni is szörnyű, hogy kínozta a nőt a szabolcsi horrorcsalád (videó)
Ajánljuk még, ez is érdekelheti:
FRISSÍTVE! Életveszélyes az állapota a súlyos baleset egyik sérültjének! Döbbenetes a látvány - mentőhelikopter is landolt a helyszínen! (fotókkal!)
Horrorpékség 2.0: brutál, mit találtak a kenyérben! Gusztustalan sztorik keringenek a bezáratott szabolcsi sütödéről
Így lopják el az autódat 30 másodperc alatt! - ez lenne a kényelem ára? (videóval)