Szörnyű

1 órája

Megverték, sokkolóval kínoztak egy nőt Szabolcsban – majd sorsára hagyták a hideg éjszakában

Címkék#Tények#rendőrség#pátrohai#Szabolcsban#horrorcsalád

Embertelen körülmények között tartottak fogva egy nőt Szabolcsban. A horrorcsalád házi rabszolgaként tartott áldozat.

Szon.hu

Most, megbilincselt kézzel állt bíróság elé a pátrohai horrorcsalád másodrendű vádlottja. azután, hogy tavaly tavasszal a vád szerint megölt férjével és fiával egy nőt. 

Horrorcsalád: Éheztették, sokkolóval kínozták az áldozatot Pátrohán.
Horrorcsalád: Éheztették, sokkolóval kínozták az áldozatot Pátrohán.
Forrás:  tenyek.hu

Horrorcsalád: Éheztették, sokkolóval kínozták az áldozatot Pátrohán.

Anitát embertelen körülmények között tartották fogva, közben pedig dolgoztatták. A családfő verte és sokkolóval kínozta. Az asszony ettől annyira legyengült, hogy úgy döntöttek, eltüntetik. Asszódon tették ki egy bokor tövébe. A nő viszont nem a sérüléseibe halt bele, hanem kihűlt.

Egyáltalán nem ilyen állapotban volt, nem volt bántva. Nem volt semmi, semmilyen sérülést nem találtam rajta.

– ezt mondta az eset utána Tények stábjának a vádlott fia.

Tagadta, hogy Anitát összeverte volna az édesapja. Utána viszont elmondta, hogy szüleivel együtt Aszódra vitték a nőt.

Beszálltam az anyósülésre és akkor hátranéztem és láttam, hogy már nem lélegzik. 

A nő azonban még élt, amikor sorsára hagyták a hideg éjszakában. A halála után a rendőrség előállította a családot. A két szülőt és fiúkat gyanúsították. Az ügyben most tartották az első tárgyalást, ahol az anya azt mondta ő is áldozat volt.

A nő vallomását a bíró olvasta fel. Az is kiderült, hogy a férje, vagyis az elsőrendű vádlott megpróbálta eltüntetni a nyomokat. Az ügy további tárgyalással folytatódik, szakértők bevonásával. A családfő és társai súlyos büntetésre számíthatnak – olvasható és látható a Tények oldalán.

