Senki sem sejtette, mit rejtenek a falak a nyíregyháza melletti tanyán – Bukott a milliárdos biznisz

Illegális cigarettagyár: Nyíregyháza külterületén csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy olyan nemzetközi bűnszervezetre, amely nagy kapacitású illegális cigarettagyárat hozott létre, és működtetett. A pénzügyőrök a razzia során több mint 4 milliárd forint értéket meghaladó adózatlan jövedéki terméket, továbbá két komplett gyártósort foglaltak le. Az ukrán nemzetiségű 19 gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság október 5-én döntött a letartóztatásukról – adta hírül szerkesztőségünknek Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense.

Illegális cigarettagyár: drogkartell tagjainak csuklóján kattant a bilincs

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldala

A nyomozók az akcióban egy kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező ukrán bűnszervezetet számoltak fel, akik cigarettagyártásra és kereskedelemre rendezkedtek be hazánkban. A szervezet a legmodernebb, high-tech berendezésekkel és eszközökkel rendelkezett mind az illegális gyártás, mind pedig a tevékenységük fedését biztosító elhárító eszközök terén.

Kapacitásaikat vélhetően bővíteni tervezték, mivel a már működtetett gépsor (teljesítmény: 2500 szál/perc) mellett, egy másik gépsor üzembe állítása volt folyamatban.

A nagyszabású akciót a pénzügyi nyomozók a NAV Merkur Bevetési Egység, valamint a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatása mellett hajtották végre. A rendkívüli erőket megmozgató, párhuzamosan több telephelyen zajló rajtaütés során egy üzemszerűen működő gyárat számoltak fel, ahol 10 ukrán férfi biztosította a gyártási folyamatot. Két telephelyen közel 260 raklap gyártási alapanyagot (ragasztó, füstszűrő, csomagolóanyag), töltő- és csomagoló gépeket, vágó és fermentáló gépsort is találtak. Összesen 1,17 millió doboz készre gyártott hamis cigarettát, illetve 7,5 tonna fogyasztási dohányt foglaltak le, amelyek együttes piaci értéke a 4 milliárd forintot meghaladja. Emellett nyerges vontatókat és pótkocsikat, két teherautót, öt targoncát, három személygépkocsit, valamint három ipari aggregátort, informatikai eszközöket, külföldi honosságú rendszámokat is lefoglaltak, valamint 53 millió forint értékű valutára is rátette kezét a NAV.