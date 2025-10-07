1 órája
Senki sem sejtette, mit rejtenek a falak a nyíregyháza melletti tanyán – Bukott a milliárdos biznisz
Nyíregyháza külterületén csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága. Olyan nemzetközi bűnszervezetre, amely nagy kapacitású illegális cigarettagyárat hozott létre, és működtetett.
Illegális cigarettagyár: Nyíregyháza külterületén csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy olyan nemzetközi bűnszervezetre, amely nagy kapacitású illegális cigarettagyárat hozott létre, és működtetett. A pénzügyőrök a razzia során több mint 4 milliárd forint értéket meghaladó adózatlan jövedéki terméket, továbbá két komplett gyártósort foglaltak le. Az ukrán nemzetiségű 19 gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság október 5-én döntött a letartóztatásukról – adta hírül szerkesztőségünknek Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense.
A nyomozók az akcióban egy kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező ukrán bűnszervezetet számoltak fel, akik cigarettagyártásra és kereskedelemre rendezkedtek be hazánkban. A szervezet a legmodernebb, high-tech berendezésekkel és eszközökkel rendelkezett mind az illegális gyártás, mind pedig a tevékenységük fedését biztosító elhárító eszközök terén.
Kapacitásaikat vélhetően bővíteni tervezték, mivel a már működtetett gépsor (teljesítmény: 2500 szál/perc) mellett, egy másik gépsor üzembe állítása volt folyamatban.
A nagyszabású akciót a pénzügyi nyomozók a NAV Merkur Bevetési Egység, valamint a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatása mellett hajtották végre. A rendkívüli erőket megmozgató, párhuzamosan több telephelyen zajló rajtaütés során egy üzemszerűen működő gyárat számoltak fel, ahol 10 ukrán férfi biztosította a gyártási folyamatot. Két telephelyen közel 260 raklap gyártási alapanyagot (ragasztó, füstszűrő, csomagolóanyag), töltő- és csomagoló gépeket, vágó és fermentáló gépsort is találtak. Összesen 1,17 millió doboz készre gyártott hamis cigarettát, illetve 7,5 tonna fogyasztási dohányt foglaltak le, amelyek együttes piaci értéke a 4 milliárd forintot meghaladja. Emellett nyerges vontatókat és pótkocsikat, két teherautót, öt targoncát, három személygépkocsit, valamint három ipari aggregátort, informatikai eszközöket, külföldi honosságú rendszámokat is lefoglaltak, valamint 53 millió forint értékű valutára is rátette kezét a NAV.
Az elkövetők magas szintű konspiráció mellett tevékenykedtek. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok és rendkívül magas szintű szervezettség jellemezte a bűnös szövetséget, melynek keretében modern technológiákat és korszerű védelmi berendezéseket is alkalmaztak. A cigarettagyárban, a szállítójárművekben illetve a bűnözők által használt gépkocsikban modern frekvenciazavaró berendezéseket telepítettek, amelyek blokkolták a külső elektronikus eszközök kommunikációs forgalmát, ezáltal gátolták saját eszközeik megfigyelését. A gyár konspirációs védelme érdekében a bekerülő alapanyagok dobozai, a reptéri biztonsági ellenőrzéshez hasonló röntgenvizsgálaton estek át, egy erre a célra fenntartott telephelyen, hogy a hatóságok esetleges nyomkövető eszközeit időben megtalálják és kiiktassák. A bűnszervezet olyan magas szintű védelmet biztosító speciális detektort is alkalmazott, mely rejtett elektronikai készülékek (mikrofonok, kameraegységek, SIM kártyák, rögzítő berendezések) felderítésére alkalmas, akár kikapcsolt állapotban is.
Az akció során lefoglalt adózatlan jövedéki termékek, a költségvetésnek több mint 2,5 milliárd forint adóbevétel kiesést okozott. Egy bérelt lakásban fogták el a bűnszervezet ukrán irányítóját, illetve több vezetőjét, akiket társaikkal együtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítottak meg. A nyíregyházi járásbíróság a felszámolt dohánykartell 19 tagjának letartóztatását elrendelte. A magyar pénzügyi nyomozók eredményes munkáját, nemzetközi hatósági együttműködés segítette.
