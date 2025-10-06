Óriási a botrány, kiderült, mi folyt hónapokig egy Nyíregyháza melletti tanyán

Illegális dohánygyár: A nyomozó hatóság 2025. október 2-án több helyszínen összehangolt akciót tartott, ugyanis megalapozott gyanú merült fel arra, hogy egy szervezet elkövetői kör tagjai legalább 2025 július hónaptól egy Nyíregyháza környéki tanyán illegális cigarettagyárat üzemeltetnek, illetve másik három telepen a cigaretta alapanyagok, valamint a már elkészített termékek elosztásához több raktárat működtetnek.

Illegális dohánygyár, Nyíregyháza melletti tanyán

Forrás: police.hu

Illegális cigarettagyár

Az illegális cigarettagyárban a rajtaütéskor tízen tartózkodtak, akik a gyár működtetésében, a cigaretta előállításában aznap is tevékenyen részt vettek. Ezen helyszínen 7420 kg fogyasztási dohányt, 5100 kg dohánylevelet, 65 ezer doboz, valamint 88 ezer szál még be nem dobozolt, adózás alól elvont Marlboro márkájú cigarettát, illetve több raklap csomagolóanyagot és cigarettagyártó gépsort találtak és foglaltak le.

Ezzel egyidejűleg kutatást tartottak kettő másik helyszínen is: az egyiken egy raktárépület bejárójában egy pótkocsis kamiont pakoltak épp négyen. A kamionból, illetve az ingatlanról itt összesen 127 500 karton Marlboro márkájú, magyar adójegyet nem tartalmazó cigaretta került elő. A másik, átmeneti raktárként funkcionáló helyszínen az elkövetői kör által használt járműveket, rendszámtáblákat foglalt le a nyomozó hatóság.

Kutatást tartottak még ugyanezen időpontban egy Hajdú-Bihar megyei településen lévő ingatlanon is, amely raktárként szolgált a külföldről beérkező alapanyagok tárolására, s innen osztották szét konspirált módon a Szabolcs megyei telephelyekre a gyártáshoz szükséges anyagokat. A nyomozók itt három személyt fogtak el, illetve gyártáshoz szükséges alapanyagokat, csomagolóanyagokat, ragasztót foglaltak le.

További két személy elfogására is sor került még, akik sofőrként vettek részt a legyártott cigaretta elszállításában. A magyar adójegyet nem tartalmazó cigarettát az elkövetői kör Ausztria, illetve Szlovákia irányába juttatta ki az országból, továbbértékesítés céljából.