Ittas vezetés

2 órája

Ember, hát kiszállni nem bírsz! Új szégyene van a szabolcsi utaknak, megszólaltak a szemtanúk

Címkék#Nagykálló#ámokfutás#ittas vezetés#rendőrség#Újfehértó

Óriási felháborodást váltott ki a SzabolcsTrafi közösségi oldalán egy bejegyzés, ami egy részeg autós ámokfutását írta le. Ittas járművezető nem egyszer okozott már riadalmat, sőt balesetet is Szabolcs útjain.

Munkatársunktól

Düh, harag, értetlenség, jogos felháborodás és egy cseppet sem finom szavakkal leírt döbbenetes élmény a Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-oldalán. Az ittas járművezető nem teszi zsebre, amit a posztban kapott.

Az ittas járművezetővel szemben a rendőrségi eljárás folyamatban van
Az ittas járművezetővel szemben a rendőrségi eljárás folyamatban van
Illusztráció: MW-Archív

A Passat vezetője részegen okozott riadalmat

– Ha nem ül hátul a gyermekem és a feleségem, akkor most a legkisebb bajod lenne a rendőrökkel való beszélgetésed, amit jelzem, nekem köszönhetsz hamarosan – üzente bejegyezésében a férfi annak a szürke Passat kombit vezető autósnak, akik Nagykálló és Újfehértó között részegen okozott riadalmat. 
– Négy életveszélyes helyzet, valamint két közúti veszélyeztetés, csak amit a mi szemünk láttára és velünk műveltél – írta a dühös járművezető, aki cseppet sem fogta vissza magát, amikor azt tudakolta, hogy mi járt az erősen ittas sofőr a fejében, amikor ebben az állapotban volán mögé mert ülni? – Remélem, jó ideig nem kapod vissza a jogsidat, már ha volt valaha is... – tette hozzá.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Egy kommentelő hozzászólásában az esettel kapcsolatban ezt írta: „Egy ember ült be a kocsijába és látszott rajta, hogy tök részeg. Megfordultam, akkorra elindult a település felé. Felhívtam a szolgálatos rendőrt és követtem az ittas sofőrt. Pár száz méter után láttam, szemben jött villogva a rendőrségi kocsi. Kivették a sofőrt, mert kiszállni nem bírt. Mondtam, tanúskodok, azt mondták nem kell, ők intézik a továbbiakat és megköszönték a jelzést”. 

Ittas járművezetők sajnos nem ritkák Szabolcs közútjain, volt, aki balesetet okozott és rendőrt is akart gázolni
Az ittas járművezetők sajnos nem ritkák Szabolcs közútjain, volt, aki balesetet okozott és rendőrt is akart gázolni
Fotó: ügyészség

A rendőrségi eljárás folyamatban van az ittas járművezetővel szemben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata portálunk megkeresésére közölte: a Passat ittas járművezetője ellen az eljárás folyamatban van.

És sajnos nem ez az egyetlen eset, amikor ámokfutást rendezett a részeg sofőr. Mint arról beszámoltunk, Rozsrétszőlőn a Fenyő utcában nem csak az ott érvényes 30 km/h-s sebességhatárt lépte túl jelentősen egy járművezető, hanem kiderült az is, ivott, mielőtt a kormány mögé ült. Tettének következményeiről ebben a cikkünkben olvashattak:

Arra is van szomorú példa, hogy az ittas autós balesetet okoz, ahogy tette azt egy szabolcsi terepjárós, aki ráadásul egy rendőrt is el akart gázolni. Az ügyről ebben a cikkünkben részletesen beszámoltunk

Így hat a szervezetre az alkohol és zéró tolerancia

  • Aki alkohol fogyasztását követően vezet, annak szűkül a látótere, így nehezebben veszi észre a fontos ingereket. A látás megromlása általában nem tudatosul, ezért különösen veszélyes. Az ittas járművezető azt hiszi, hogy a látása tökéletes, és ennek megfelelően vezet – figyelmeztet a rendőrség.
  • A mozgásai pontatlanabbá válnak. Vezetés közben nagy szükség van a mozgások pontos irányítására, a kéz- és lábmozgások összerendezésére. Alkohol hatása alatt a gépkocsik vezetői nem érzékelik időben a jármű kismértékű oldalirányú kitéréseit, a megfelelő kormánykorrekciót késve hajtják végre, ennek következtében a járművet nem tudják egyenesen tartani az úton.
  • Alkohol hatására a döntési idő meghosszabbodik, a hibás döntések száma növekszik. Csökken a felelősségérzet és az önkontroll.
  • Magyarországos zéró tolerancia van érvényben, azaz járművezetés előtt egyetlen korty alkohol fogyasztása is tilos!

 

