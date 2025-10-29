Ember, hát kiszállni nem bírsz! Új szégyene van a szabolcsi utaknak, megszólaltak a szemtanúk

Düh, harag, értetlenség, jogos felháborodás és egy cseppet sem finom szavakkal leírt döbbenetes élmény a Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-oldalán. Az ittas járművezető nem teszi zsebre, amit a posztban kapott.

Az ittas járművezetővel szemben a rendőrségi eljárás folyamatban van

Illusztráció: MW-Archív

A Passat vezetője részegen okozott riadalmat

– Ha nem ül hátul a gyermekem és a feleségem, akkor most a legkisebb bajod lenne a rendőrökkel való beszélgetésed, amit jelzem, nekem köszönhetsz hamarosan – üzente bejegyezésében a férfi annak a szürke Passat kombit vezető autósnak, akik Nagykálló és Újfehértó között részegen okozott riadalmat.

– Négy életveszélyes helyzet, valamint két közúti veszélyeztetés, csak amit a mi szemünk láttára és velünk műveltél – írta a dühös járművezető, aki cseppet sem fogta vissza magát, amikor azt tudakolta, hogy mi járt az erősen ittas sofőr a fejében, amikor ebben az állapotban volán mögé mert ülni? – Remélem, jó ideig nem kapod vissza a jogsidat, már ha volt valaha is... – tette hozzá.

Egy kommentelő hozzászólásában az esettel kapcsolatban ezt írta: „Egy ember ült be a kocsijába és látszott rajta, hogy tök részeg. Megfordultam, akkorra elindult a település felé. Felhívtam a szolgálatos rendőrt és követtem az ittas sofőrt. Pár száz méter után láttam, szemben jött villogva a rendőrségi kocsi. Kivették a sofőrt, mert kiszállni nem bírt. Mondtam, tanúskodok, azt mondták nem kell, ők intézik a továbbiakat és megköszönték a jelzést”.

Az ittas járművezetők sajnos nem ritkák Szabolcs közútjain, volt, aki balesetet okozott és rendőrt is akart gázolni

Fotó: ügyészség

A rendőrségi eljárás folyamatban van az ittas járművezetővel szemben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata portálunk megkeresésére közölte: a Passat ittas járművezetője ellen az eljárás folyamatban van.

És sajnos nem ez az egyetlen eset, amikor ámokfutást rendezett a részeg sofőr. Mint arról beszámoltunk, Rozsrétszőlőn a Fenyő utcában nem csak az ott érvényes 30 km/h-s sebességhatárt lépte túl jelentősen egy járművezető, hanem kiderült az is, ivott, mielőtt a kormány mögé ült.