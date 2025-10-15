október 15., szerda

Autóba ült, pedig nem lett volna szabad – munkagépnek hajtott ittasan Nyíregyháza belvárosában

Keresztül hajtott a közlekedési táblákon is. Ittasan munkagépnek hajtott Nyíregyházán egy átmulatott éjszaka után.

Szon.hu

Ittasan munkagépnek hajtott Nyíregyházán: ittassága miatt nem vette észre az elkerített munkaterületet, munkagépnek ütközött.

Ittasan munkagépnek hajtott Nyíregyházán egy átmulatott éjszaka után
Fotó: Bordás Béla
Fotó: Bordás Béla

Ittasan munkagépnek hajtott Nyíregyházán: közlekedési táblákon is keresztül hajtott

A vádirat szerint a középkorú férfi 2025 júniusában egy átmulatott éjszaka után másnap reggel – még mindig erősen ittas állapotban személygépkocsiba ült, és Nyíregyháza belvárosában közlekedett.

Ittassága miatt nem észlelte a Kossuth utcán közlekedési táblával, valamint terelőkúppal kijelölt munkaterületet, valamint az úttesten álló munkagépet sem, ezért a forgalmi sáv közepére kihelyezett közlekedési táblákon keresztül hajtott, majd vészfékezése közben áthaladt egy kavicságyon, végül nekiütközött egy rakodógépnek.

Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy a balesetben személyi sérülés nem történt.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség a férfit ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja, vele szemben pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás az indítványa. tájékoztatta portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Főügyészség sajtószóvivője

A balesetről készült fotók itt tekinthetők meg:

Munkagépnek ütközött egy személygépkocsi Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

