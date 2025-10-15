Autóba ült, pedig nem lett volna szabad – munkagépnek hajtott ittasan Nyíregyháza belvárosában

1 órája
A vádirat szerint a középkorú férfi 2025 júniusában egy átmulatott éjszaka után másnap reggel – még mindig erősen ittas állapotban személygépkocsiba ült, és Nyíregyháza belvárosában közlekedett.
Ittassága miatt nem észlelte a Kossuth utcán közlekedési táblával, valamint terelőkúppal kijelölt munkaterületet, valamint az úttesten álló munkagépet sem, ezért a forgalmi sáv közepére kihelyezett közlekedési táblákon keresztül hajtott, majd vészfékezése közben áthaladt egy kavicságyon, végül nekiütközött egy rakodógépnek.
Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy a balesetben személyi sérülés nem történt.
A Nyíregyházi Járási Ügyészség a férfit ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja, vele szemben pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás az indítványa. –tájékoztatta portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Főügyészség sajtószóvivője
A balesetről készült fotók itt tekinthetők meg:
Munkagépnek ütközött egy személygépkocsi NyíregyházánFotók: Bordás Béla
