Autóba ült, pedig nem lett volna szabad – munkagépnek hajtott ittasan Nyíregyháza belvárosában

Ittasan munkagépnek hajtott Nyíregyházán: ittassága miatt nem vette észre az elkerített munkaterületet, munkagépnek ütközött.

Ittasan munkagépnek hajtott Nyíregyházán egy átmulatott éjszaka után

Fotó: Bordás Béla

Ittasan munkagépnek hajtott Nyíregyházán: közlekedési táblákon is keresztül hajtott

A vádirat szerint a középkorú férfi 2025 júniusában egy átmulatott éjszaka után másnap reggel – még mindig erősen ittas állapotban személygépkocsiba ült, és Nyíregyháza belvárosában közlekedett.

Ittassága miatt nem észlelte a Kossuth utcán közlekedési táblával, valamint terelőkúppal kijelölt munkaterületet, valamint az úttesten álló munkagépet sem, ezért a forgalmi sáv közepére kihelyezett közlekedési táblákon keresztül hajtott, majd vészfékezése közben áthaladt egy kavicságyon, végül nekiütközött egy rakodógépnek.