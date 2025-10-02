Baleset
1 órája
Mi történt a 36-oson? Hatalmas csattanás rázta meg Nyíregyházát (fotókkal)
Igen jelentős a kár a karambolban!
Karambol a 36-oson.
Fotó: Bordás Béla
Nyíregyházán, a 36-os főúton ráfutásos baleset történt tegnap este.
Személyi sérülés nem történt, azonban jelentős anyagi kár keletkezett.
Karambol a 36-osonFotók: Bordás Béla
3 órája
5 órája
