október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Mi történt a 36-oson? Hatalmas csattanás rázta meg Nyíregyházát (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#baleset#kár

Igen jelentős a kár a karambolban!

Szon.hu
Mi történt a 36-oson? Hatalmas csattanás rázta meg Nyíregyházát (fotókkal)

Karambol a 36-oson.

Fotó: Bordás Béla

Nyíregyházán, a 36-os főúton ráfutásos baleset történt tegnap este.

Karambol Nyíregyházán.
A 36-oson történt a karambol.
Fotó: Bordás Béla

Személyi sérülés nem történt, azonban jelentős anyagi kár keletkezett.

Karambol a 36-oson

Fotók: Bordás Béla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu