2 órája
Biciklisgázolás Járminál – a mentők is a helyszínre érkeztek!
Elgázoltak egy biciklist Járminál. A kerékpáros baleset sérültjét kórházba szállították.
Mentők is érkeztek a balesethez
Forrás: OMSZ
Súlyos kerékpáros baleset történt a 49-es főúton, Jármi átkelési szakaszán szombat délelőtt – írja az Útinform. Információink szerint egy személyautó elütött egy biciklist, akit a mentők kórházba szállítottak. Az utat a 12-es kilométernél teljes szélességében lezárták.
Elküldtük a kérdéseinket az Országos Mentőszolgálatnak, még várjuk a válaszukat a sérült állapotával kapcsolatban.
Frissítés 10.32 óra: A helyszínről egy 65 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Sebő Katalin kommunikációs szervező.
