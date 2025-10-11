október 11., szombat

Baleset

2 órája

Biciklisgázolás Járminál – a mentők is a helyszínre érkeztek!

Címkék#Jármi#baleset#kerékpáros

Elgázoltak egy biciklist Járminál. A kerékpáros baleset sérültjét kórházba szállították.

Munkatársunktól
Mentők is érkeztek a balesethez

Forrás: OMSZ

Súlyos kerékpáros baleset történt a 49-es főúton, Jármi átkelési szakaszán szombat délelőtt – írja az Útinform. Információink szerint egy személyautó elütött egy biciklist, akit a mentők kórházba szállítottak. Az utat a 12-es kilométernél teljes szélességében lezárták. 

Elküldtük a kérdéseinket az Országos Mentőszolgálatnak, még várjuk a válaszukat a sérült állapotával kapcsolatban.

Frissítés 10.32 óra: A helyszínről egy 65 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Sebő Katalin kommunikációs szervező.

 

 

