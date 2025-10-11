Biciklisgázolás Járminál – a mentők is a helyszínre érkeztek!

Súlyos kerékpáros baleset történt a 49-es főúton, Jármi átkelési szakaszán szombat délelőtt – írja az Útinform. Információink szerint egy személyautó elütött egy biciklist, akit a mentők kórházba szállítottak. Az utat a 12-es kilométernél teljes szélességében lezárták.

Elküldtük a kérdéseinket az Országos Mentőszolgálatnak, még várjuk a válaszukat a sérült állapotával kapcsolatban.