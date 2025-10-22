október 22., szerda

Előd névnap

17°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felismered?

53 perce

Tudsz róla valamit? Nyomában vannak a nyíregyházi zsaruk is!

Címkék#keresi a rendőrség#rendőrség#lopás

Ha felismered, jelentkezz! Mutatjuk, miért keresi a rendőrség a a férfit.

Szon.hu

A nyíregyházi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik. Keresi a rendőrség a férfit. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 15010/4483/2025. bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. A jelenlegi adatok szerint egy eddig ismeretlen személyazonosságú férfi 2025. szeptember 4-én 19 óra 34 perc körül Nyíregyházán, az egyik áruházból elektronikai eszközöket és alkoholos italokat tulajdonított el - olvasható a rendőrség oldalán.

keresi a rendőrség
Keresi a rendőrség a képen látható férfit
Forrás: rendőrség

A rendőrség az alábbi felvétel alapján keresi az eddig ismeretlen személyazonosságú feltételezett elkövetőt.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu