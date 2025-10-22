57 perce
Tudsz róla valamit? Nyomában vannak a nyíregyházi zsaruk is!
Ha felismered, jelentkezz! Mutatjuk, miért keresi a rendőrség a a férfit.
A nyíregyházi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik. Keresi a rendőrség a férfit. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 15010/4483/2025. bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. A jelenlegi adatok szerint egy eddig ismeretlen személyazonosságú férfi 2025. szeptember 4-én 19 óra 34 perc körül Nyíregyházán, az egyik áruházból elektronikai eszközöket és alkoholos italokat tulajdonított el - olvasható a rendőrség oldalán.
A rendőrség az alábbi felvétel alapján keresi az eddig ismeretlen személyazonosságú feltételezett elkövetőt.
A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.
