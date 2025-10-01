Véres éjszaka Gergelyiugornyán: biztonsági őrt késelt a diszkó előtt! (videóval)

A nyomozás adatai szerint a férfi 2022. augusztus 7-én, a Vásárosnamény-Gergelyiugornyai üdülőövezet egyik vendéglátóhelyén barátaival szórakozott, amikor vitába keveredtek egy másik társasággal.

Késelés az éjben: íme a fegyver.

Késelés az éjszakában

A konfliktus miatt a biztonsági szolgálat munkatársai a férfit és társait kitessékelték a szórakozóhelyről. A helyzet az utcán tovább eszkalálódott, és a vita hevében a férfi a nála lévő késsel hasba szúrta az egyik, 29 éves biztonsági őrt. Az előzetes orvosi vélemény szerint az áldozat 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.