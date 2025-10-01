25 perce
Véres éjszaka Gergelyiugornyán: biztonsági őrt késelt a diszkó előtt! (videóval)
Még 2022-ben számoltunk be arról, hogy a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy 26 éves nagykállói férfi ellen.
A nyomozás adatai szerint a férfi 2022. augusztus 7-én, a Vásárosnamény-Gergelyiugornyai üdülőövezet egyik vendéglátóhelyén barátaival szórakozott, amikor vitába keveredtek egy másik társasággal.
Késelés az éjszakában
A konfliktus miatt a biztonsági szolgálat munkatársai a férfit és társait kitessékelték a szórakozóhelyről. A helyzet az utcán tovább eszkalálódott, és a vita hevében a férfi a nála lévő késsel hasba szúrta az egyik, 29 éves biztonsági őrt. Az előzetes orvosi vélemény szerint az áldozat 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.
Az ügy most bírósági szakaszba ért. A Tények beszámolója szerint a bíróság mind a négy vádlottat bűnösnek találta garázdaságban, az elsőrendű vádlottat pedig – aki a szúrást elkövette – életveszélyt okozó testi sértésben is. Az ítélet ugyanakkor nem jogerős, mivel a vádlottak fellebbeztek a döntés ellen.
