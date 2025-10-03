Halálos áldozata van a csütörtöki nyírbogdányi és a tiszalöki balesetnek is

Csütörtökön Szabolcs vármegyében két közlekedési baleset helyszínéről két súlyos sérült került kórházba, életveszélyes állapotban. Gyakorlat után, a laktanyába menet észleltek balesetet tűzoltók Nyírbogdány térségében – számoltunk be róla portálunkon.

Két közlekedési baleset helyszínéről két súlyos sérültet vittek a mentők kórházba. A Nyírbogdánynál csütörtök reggel történt balesetben egy 46 éves pátrohai férfi a gondos orvosi ellátás ellenére belehalt sérüléseibe

Fotó: Sipeki Péter

Két csütörtöki baleset, két súlyos sérült, két elveszett élet

A 3832-es számú útról lesodródott, majd fának ütközött egy személygépkocsi tegnap, az egyedül utazó sofőr beszorult, őt a tűzoltók feszítővágó használatával szabadították ki, adták át a mentőknek – közölte a katasztrófavédelem.

A Tények riportjában és a fotós kollégánk képein is látható volt, milyen erejű lehetett az ütközés. Egy óriási lyuk látható a szélvédőn, kiszakadt egy darabja. Az ajtaját a tűzoltók vágták le a szürke autónak, miután menet közben letért az útról, és egy fának csapódott. A 46 éves pátrohai férfi állapotát a helyszínen még stabilizálni tudták és a nyíregyházi Jósa András Tagkórház Traumatológiai Osztályára szállították, ahol órákon át küzdöttek az életéért.

Bordás Béla városgondnok portálunknak elmondta, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata pedig megerősítette a hírt: a jármű vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a leggondosabb orvosi ellátás ellenére elhunyt.

És a szomorú krónika ezzel sajnos nem ért véget.

Arról is beszámoltunk, hogy Tiszalök határában egy lovaskocsi ütközött össze egy személyautóval csütörtökön. A lovaskocsit vezető férfit a mentők innen is súlyos életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, de sajnos az ő életét sem lehetett megmenteni.