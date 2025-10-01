1 órája
Kegyetlen pátrohai testvérek: felőlük akár meg is halhatott volna az ismerősük
A vádirat szerint belenyugodtak abba, hogy a férfi akár meg is halhat a hidegben – a testvérek ezt tagadják. Kidobták az autóból az ismerősüket, majd magára hagyták Pátrohán.
Itt hagyták magára a férfit
Fotó: Tények
Egy pátrohai lakóházon elhelyezett kamera felvételeit vetítették le szerda délelőtt a Nyíregyházi Törvényszéken, ahol dr. Gál Anikó tanácsa az aljas célból elkövetett emberölés kísérlete, valamint kifosztás ügyében indult ügyben folytatta a bizonyítási eljárást. A vád szerint egy testvérpár tagjai 2022 februárjában elkábították egy ismerősüket, elvették a pénzét, majd kidobták az autóból Pátroha határában és magára hagyták a hidegben.
Egy kietlen, erdős részen kidobták az autóból a férfit
A vármegyei főügyészség vádirata szerint a testvérek pénzszűkében voltak, és egy autószerelő ismerősüktől akartak pénzt szerezni. Azzal az ürüggyel, hogy elromlott az autójuk, a házukhoz hívták K. A-t, majd pálinkával és borral kínálták. A sértett bódult állapotba került, ők pedig kivettek a pénztárcájából közel 100 ezer forintot. A magatehetetlen férfit autóba ültették, a közeli erdő szélén kitették, s elhajtottak. A vád szerint belenyugodtak abba, hogy a téli időben magára hagyott férfi kihűlhet, és akár meg is halhat. K. A. azonban rövid idő elteltével magához tért, és felhívta a feleségét. A tavaly nyáron tartott előkészítő ülésen egyik vádlott sem értett egyet a vádiratban foglaltakkal, szeptemberben pedig elkezdődött a bizonyítási eljárás.
A szakértő szerint nem volt életveszélyben
K. A. azt mondta, együtt italoztak B. J.-vel és a testvérével, a következő emléke pedig az, hogy egy autóban ül, ahol megverték, s ahonnan kidobták. A vádlottak kezdetben azt állították, hogy a férfi csak a biciklijét tette be hozzájuk, de nem maradt ott náluk, később viszont elismerték, hogy közösen ittak, s hogy együtt indultak el Kisvárdára.
Állításuk szerint azért álltak meg a falu szélén, mert K. A. ki akart szállni, visszafelé pedig még keresték is azon a helyen, de nem találták.
A főtörzsőrmesterek, akik a megtalálása után találkoztak K. A-val, azt mondták, hogy a férfi annyira részeg volt, hogy alig állt a lábán, a kérdéseikre zavaros válaszokat adott, és sokáig nem tudta elmesélni, mi történt vele, azt viszont pontosan tudta, mennyi pénz volt nála. Az ügyben a bíróság kiegészítő szakvéleményt kért, dr. Németi Balázs pedig azt állapította meg, hogy a férfi nem volt annyi ideig bódult vagy tudatvesztett állapotban, hogy meghalt volna. Véleménye szerint nem volt sem közvetett, sem közvetlen életveszélyben.
Szívtelen pátrohai testvérek: kidobták ismerősüket az autóból, majd sorsára hagyták
Belenyugodtak abba, hogy meg is halhat
Szerdán azt láthattuk a kamerafelvételen, ahogy B. E., a II. rendű vádlott autóval megérkezik a testvéréhez, valamivel később kerékpárral ment oda a sértett. Elmentek pálinkáért, s alig egy órával később hárman hagyták el a házat. A vádirat szerint a testvérek kivonszolták a járdán K. A-t, de a videón ez nem volt kivehető. Dr. Czakó Csaba főügyészségi ügyész perbeszédében azt mondta, az eljárás során bizonyítást nyert, hogy a vádlottak elkövették a terhükre rótt bűncselekményeket. – Különböző tartalmú vallomásokat tettek, míg a sértett következetesen kitartott az álláspontja mellett.
B. J. és a testvére pénzt akartak szerezni, ezért a házba csalták K. A-t. Nem zárható ki, hogy az italába valamilyen bódító hatású szert tettek, elvették a pénzét, és hogy megússzák a felelősségre vonást, egy kietlen részen magára hagyták. Belenyugodtak abba, hogy kihűlhet és akár meg is halhat.
– Csak a véletlennek köszönhető, hogy ez nem következett be – fogalmazott, és letöltendő szabadságvesztést kért mindkettőjükre. Az I. rendű vádlott, B. J. többszörösen visszaeső: elítélték már rablás, súlyos testi sértés, emberkereskedelem és kapcsolati erőszak miatt is.
Az I. rendű vádlott kirendelt védője, dr. Baka István azt mondta, a szakértő szerint a sértett nem volt sem közvetett, sem közvetlen életveszélyben, arra pedig nem lehet egzakt választ adni, hogy ki mennyi idő alatt hűl ki.
Mint mondta, az ügyfele nem bűnös emberölés kísérletében, és azt sem tudhatta, hogy a testvére hogy jutott hozzá ahhoz a 10 ezer forinthoz, amit átadott neki.
Dr. Turi Lajos Péter, B. E. védője azt kérte, mentsék fel a nőt az emberölés kísérletének vádja alól, a kifosztásban pedig legfeljebb bűnsegéd lehet. Az ügyvéd szerint nem lehet igazolni, hogy bódító szert tettek a sértett italába, ahogy arra sincs bizonyíték, hogy valóban volt-e a férfinál 100 ezer forint, ahogy azt ő állítja. Utolsó szó jogán B. J. azt mondta, hogy amikor a sértett kiszállt az autóból, semmi baja nem volt. Hozzátette: segítségnyújtás elmulasztásában érzi magát bűnösnek, és hogy megbánta, amit tett. A testvére annyira meg volt rémülve, hogy nem tudott mit mondani.
Dr. Gál Anikó törvényszéki bíró október 15-én hirdet az ügyben ítéletet.
A vádirat
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint B. J. és B. E. 2022 elején pénzt akartak szerezni
- K. A.-t a házukhoz hívták, majd olyan pálinkával kínálták
- A férfi erősen bódult állapotba került. A vádlottak elvették a férfi pénzét, autóba ültették és egy erdős területen kitették
- A vád: aljas célból elkövetett emberölés kísérlete
- A mértékes ügyészi indítvány velük szemben 16, illetve 12 év fegyházbüntetés volt
