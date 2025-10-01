Kegyetlen pátrohai testvérek: felőlük akár meg is halhatott volna az ismerősük

Egy pátrohai lakóházon elhelyezett kamera felvételeit vetítették le szerda délelőtt a Nyíregyházi Törvényszéken, ahol dr. Gál Anikó tanácsa az aljas célból elkövetett emberölés kísérlete, valamint kifosztás ügyében indult ügyben folytatta a bizonyítási eljárást. A vád szerint egy testvérpár tagjai 2022 februárjában elkábították egy ismerősüket, elvették a pénzét, majd kidobták az autóból Pátroha határában és magára hagyták a hidegben.

Egy kietlen, erdős részen kidobták az autóból a férfit

A vármegyei főügyészség vádirata szerint a testvérek pénzszűkében voltak, és egy autószerelő ismerősüktől akartak pénzt szerezni. Azzal az ürüggyel, hogy elromlott az autójuk, a házukhoz hívták K. A-t, majd pálinkával és borral kínálták. A sértett bódult állapotba került, ők pedig kivettek a pénztárcájából közel 100 ezer forintot. A magatehetetlen férfit autóba ültették, a közeli erdő szélén kitették, s elhajtottak. A vád szerint belenyugodtak abba, hogy a téli időben magára hagyott férfi kihűlhet, és akár meg is halhat. K. A. azonban rövid idő elteltével magához tért, és felhívta a feleségét. A tavaly nyáron tartott előkészítő ülésen egyik vádlott sem értett egyet a vádiratban foglaltakkal, szeptemberben pedig elkezdődött a bizonyítási eljárás.

Ide hívta el a sértetett a pátrohai testvérpár

A szakértő szerint nem volt életveszélyben

K. A. azt mondta, együtt italoztak B. J.-vel és a testvérével, a következő emléke pedig az, hogy egy autóban ül, ahol megverték, s ahonnan kidobták. A vádlottak kezdetben azt állították, hogy a férfi csak a biciklijét tette be hozzájuk, de nem maradt ott náluk, később viszont elismerték, hogy közösen ittak, s hogy együtt indultak el Kisvárdára.

Állításuk szerint azért álltak meg a falu szélén, mert K. A. ki akart szállni, visszafelé pedig még keresték is azon a helyen, de nem találták.

A főtörzsőrmesterek, akik a megtalálása után találkoztak K. A-val, azt mondták, hogy a férfi annyira részeg volt, hogy alig állt a lábán, a kérdéseikre zavaros válaszokat adott, és sokáig nem tudta elmesélni, mi történt vele, azt viszont pontosan tudta, mennyi pénz volt nála. Az ügyben a bíróság kiegészítő szakvéleményt kért, dr. Németi Balázs pedig azt állapította meg, hogy a férfi nem volt annyi ideig bódult vagy tudatvesztett állapotban, hogy meghalt volna. Véleménye szerint nem volt sem közvetett, sem közvetlen életveszélyben.