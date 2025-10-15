48 perce
Leitatták, majd kidobták az autóból Szabolcsban és azt hitték, megússzák. Tévedtek...
A pátrohai testvérek megpróbálták egymásra hárítani a felelősséget. Kifosztották egy ismerősüket, majd kidobták az autóból a falu egy kies részén.
Itt dobták ki az autóból a férfit
Fotó: Tények
Nem beszéltek a folyosón, a tárgyalóteremben egymásra sem néztek – a vádlottak gyakran viselkednek így, ám B. J. és B. E. testvérek, akik 2022 februárjáig minden bizonnyal jóban voltak. Ám elkövettek egy nagyon súlyos bűncselekményt, a bizonyítási eljárás során pedig megpróbálták egymásra hárítani a felelősséget. Sikertelenül, dr. Gál Anikó törvényszéki bíró ugyanis szerdán délelőtt nem jogerősen társtettesként, aljas célból elkövetett elkövetett emberölés kísérlete és kifosztás miatt 10, illetve 6 év fegyházbüntetésre ítélte őket. Az ítéleti tényállás szerint a testvérek 2022. február 26-án lerészegítették egy ismerősüket, elvették a pénzét, majd Pátroha határában kidobták az autóból és magára hagyták a hidegben. Bár tudták, hogy a férfi akár meg is halhat, ez nem érdekelte őket.
Kidobták az autóból és a sorsára hagyták
A testvéreknek anyagi gondjaik voltak és egy ismerősüktől akartak pénzt szerezni. Magukhoz hívták K. A-t, majd pálinkával és borral kínálták. Amikor a magatehetetlen lett, elvettek tőle 98 ezer forintot. A férfi annyira részeg volt, hogy már mozogni sem tudott. Autóba ültették, s a közeli erdő szélén kitették, majd sorsára hagyták. K. A. közel húsz perc után magához tért, és segítséget hívott. A tavaly nyáron tartott előkészítő ülésen egyik vádlott sem értett egyet a vádiratban foglaltakkal, szeptemberben pedig elkezdődött a bizonyítási eljárás.
Elkábították egy ismerősüket, elvették a pénzét, majd kidobták az autóból
K. A. azt mondta, amikor megérkezett B. J.-hez, vele és a testvérével ittak, ő pedig annyira részeg lett, hogy már csak arra emlékezett, hogy egy autóban ül, ahonnan kidobták. A vádlottak kezdetben azt vallották, hogy a férfi csak a biciklijét tette be hozzájuk, később viszont elismerték, hogy közösen ittak, s együtt indultak el Kisvárdára. Állításuk szerint azért álltak meg a falu szélén, mert K. A. ki akart szállni, visszafelé pedig még keresték is azon a helyen, de nem találták.
A nyomozás kifosztás és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult, a testvérek vallomásai után egészült ki emberölés kísérletével. Dr. Gál Anikó az ítélet indoklásában elmondta: a vádlottak különböző tartalmú, egymásnak ellentmondó vallomásokat tettek.
Megpróbálták tompítani a saját felelősségüket, s egymást vádolni azzal kapcsolatban, ki részegíttette le a sértettet, ki vette el a pénzét, s ki döntött úgy, hogy magára kell hagyni a hidegben.
Felfogták, hogy a férfi meghalhat
A kamerafelvételeken egyértelműen látszik, hogy K. A. magatehetetlen volt, s nem tudott járni: B. J. kivonszolta a kocsihoz. A bíró szerint a testvérek nem feltételezhették, hogy három perc elteltével a férfi már annyira jól lesz, hogy tud magáról gondoskodni a hidegben.
Amikor kidobták az autóból Pátrohán, annak is egy kies részén, a hőmérséklet nem érte el az 5 Celsius fokot és fokozatosan hűlt a levegő. Az ovosszakértő szerint pár órán belül biztosan kihűlt volna a férfi. Csak a véletlennek köszönhető, hogy ez nem következett be.
– A vádlottak morálisan fejletlen személyiségek, viszont mind a ketten beszámíthatóak, így fel tudták fogni, hogy a sértett akár meg is halhat. Azért tették ki az autóból, hogy mentesüljenek a kifosztás következményei alól – mondta dr. Gál Anikó. A bíró enyhítő körülményként értékelte az eshetőleges szándékot, azt, hogy az emberölés kísérleti szakban maradt, s hogy mindkét vádlottnak kiskorú gyermekek eltartásáról kell gondoskodnia. Súlyosító körülmény, hogy B. J. többszörösen visszaeső: elítélték már rablás, súlyos testi sértés, emberkereskedelem és kapcsolati erőszak miatt is, míg a húgát vagyon elleni bűncselekmények miatt ítélték el. Dr. Halász Ágnes főügyészségi ügyész hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett, az I. rendű vádlott tudomásul vette azt. Dr. Turi Lajos Péter, B. E. védője fenntartott három napot, ahogy ügyfele is. Az ügyész azt indítványozta, hogy mindkét vádlottat tartóztassák le: B. J. jogerős büntetését tölti, így esetében ez nem releváns, hiszen bv-intézetben van, B. E. esetében pedig a bíró elutasította az indítványt. A vádlott egyik gyermeke súlyos fogyatékossággal él, a másik pedig még csak 7 hónapos – azt kérte, legalább a jogerős ítélet meghozataláig lehessen még velük.
