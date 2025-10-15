Leitatták, majd kidobták az autóból Szabolcsban és azt hitték, megússzák. Tévedtek...

Nem beszéltek a folyosón, a tárgyalóteremben egymásra sem néztek – a vádlottak gyakran viselkednek így, ám B. J. és B. E. testvérek, akik 2022 februárjáig minden bizonnyal jóban voltak. Ám elkövettek egy nagyon súlyos bűncselekményt, a bizonyítási eljárás során pedig megpróbálták egymásra hárítani a felelősséget. Sikertelenül, dr. Gál Anikó törvényszéki bíró ugyanis szerdán délelőtt nem jogerősen társtettesként, aljas célból elkövetett elkövetett emberölés kísérlete és kifosztás miatt 10, illetve 6 év fegyházbüntetésre ítélte őket. Az ítéleti tényállás szerint a testvérek 2022. február 26-án lerészegítették egy ismerősüket, elvették a pénzét, majd Pátroha határában kidobták az autóból és magára hagyták a hidegben. Bár tudták, hogy a férfi akár meg is halhat, ez nem érdekelte őket.

Az I. rendű vádlottnak 10 évet kell fegyházban töltenie, mert kidobták az autóból egy ismerősüket

Kidobták az autóból és a sorsára hagyták

A testvéreknek anyagi gondjaik voltak és egy ismerősüktől akartak pénzt szerezni. Magukhoz hívták K. A-t, majd pálinkával és borral kínálták. Amikor a magatehetetlen lett, elvettek tőle 98 ezer forintot. A férfi annyira részeg volt, hogy már mozogni sem tudott. Autóba ültették, s a közeli erdő szélén kitették, majd sorsára hagyták. K. A. közel húsz perc után magához tért, és segítséget hívott. A tavaly nyáron tartott előkészítő ülésen egyik vádlott sem értett egyet a vádiratban foglaltakkal, szeptemberben pedig elkezdődött a bizonyítási eljárás.