Tűz volt Kisvárdán

27 perce

Kigyulladt egy garázs a József Attila utcában – egy személyautót kimentettek a lángok közül

Tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Kigyulladt egy negyven négyzetméteres garázs a kisvárdai József Attila utcában

Szon.hu

A József Attila utcába riasztották a tűzoltókat. Kigyulladt egy negyven négyzetméteres garázs Kisvárdán, a József Attila utcában. 

Kigyulladt egy garázs, tűzoltók a helyszínen
Kigyulladt egy garázs, tűzoltók  a helyszínen
Forrás: Illusztráció: Katasztrófavédelem / Szon.hu

A lángok a garázsban tárolt berendezési tárgyakra is átterjedtek. A kisvárdai hivatásos tűzoltók egy személyautót eltávolítottak a lángok közül. Az egységek két vízsugárral oltják a tüzet – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Péntek reggel hét óra előtt egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze Nyírlövőnél. A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokba sodródtak.

A 4102-es számú úton, Sényő közelében is történt baleset péntek reggel. Egy traktor és egy személygépkocsi frontálisan ütközött össze. A nyíregyházi tűzoltóság darujával és feszítővágóval avatkoztak be a nyíregyházi hivatásos tűzoltók: a járműveket szétválasztották, a személygépkocsi sofőrjét feszítővágó használatával szabadították ki.

Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat. Helyszíni fotók!

Vasárnap hajnalban két személygépkocsi ütközött össze a 38-as főút 27-es kilométerszelvényének közelében, Nyírteleknél. Az egyik autóba beszorult egy utas, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó használatával szabadítottak ki. 

 

