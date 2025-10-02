27 perce
Kigyulladt egy garázs a József Attila utcában – egy személyautót kimentettek a lángok közül
A József Attila utcába riasztották a tűzoltókat. Kigyulladt egy negyven négyzetméteres garázs Kisvárdán, a József Attila utcában.
A lángok a garázsban tárolt berendezési tárgyakra is átterjedtek. A kisvárdai hivatásos tűzoltók egy személyautót eltávolítottak a lángok közül. Az egységek két vízsugárral oltják a tüzet – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
