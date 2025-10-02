Kigyulladt egy garázs a József Attila utcában – egy személyautót kimentettek a lángok közül

A József Attila utcába riasztották a tűzoltókat. Kigyulladt egy negyven négyzetméteres garázs Kisvárdán, a József Attila utcában.

Kigyulladt egy garázs, tűzoltók a helyszínen

A lángok a garázsban tárolt berendezési tárgyakra is átterjedtek. A kisvárdai hivatásos tűzoltók egy személyautót eltávolítottak a lángok közül. Az egységek két vízsugárral oltják a tüzet – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Péntek reggel hét óra előtt egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze Nyírlövőnél. A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokba sodródtak.

A 4102-es számú úton, Sényő közelében is történt baleset péntek reggel. Egy traktor és egy személygépkocsi frontálisan ütközött össze. A nyíregyházi tűzoltóság darujával és feszítővágóval avatkoztak be a nyíregyházi hivatásos tűzoltók: a járműveket szétválasztották, a személygépkocsi sofőrjét feszítővágó használatával szabadították ki.

