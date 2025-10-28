Kigyulladt egy családi ház Encsencsen – Az épületben nyolc fő lakott, őket a rokonoknál helyezik el

Kigyulladt egy családi ház Encsencsen, a Táncsics utcában. Az ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett.

Kigyulladt egy családi ház Szabolcsban

A nyírbátori hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Az épületben nyolc fő lakott, őket lakosságvédelmi intézkedés keretein belül rokonoknál helyezik el – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 14-én mentőhelikopter érkezett egy frontális ütközés után az Oros és Napkor közötti útszakaszra: a nagyon súlyos baleset a 41-esen történt. Két személygépkocsi ütközött össze, a katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője portálunknak megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

A súlyos baleset sérültjeit mentő vitte kórházba

Több mentőegység is a helyszínre érkezett, az útszakasz teljes szélességében le volt zárva, a két sérültet végül mentőautóval szállították kórházba.

