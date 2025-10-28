október 28., kedd

Tűz

1 órája

Kigyulladt egy családi ház Encsencsen – Az épületben nyolc fő lakott, őket a rokonoknál helyezik el

A Táncsics utcába riasztották a tűzoltókat. Kigyulladt egy családi ház Encsencsen.

Szon.hu

Kigyulladt egy családi ház Encsencsen, a Táncsics utcában. Az ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett

Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

A nyírbátori hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Az épületben nyolc fő lakott, őket lakosságvédelmi intézkedés keretein belül rokonoknál helyezik el – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

