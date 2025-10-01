Kivégezte a kismamát – maga a horror, amit a bokrok között művelt vele (videóval)

Mint arról korábban beszámoltunk, 2023 májusában megrázó és brutális gyilkosság történt Nyírkátán. Egy 31 éves férfi a hajánál fogva hurcolta erdős területre terhes élettársát, ahol többször bántalmazta, késsel fejbe szúrta, ököllel ütlegelte, majd egy zsinórral megfojtotta a 20 hetes várandós nőt. A támadás következtében a magzat is életét vesztette. A férfi elmenekült a helyszínről, de a rendőrök néhány órán belül elfogták.

Kivégezte a párját: a nyírkátai gyilkost 15 év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék, a Debreceni Ítélőtábla helyben hagyta azt

Forrás: archív/szon

Kivégezte a bokrok között

Az ügyben első fokon a Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában hirdetett ítéletet. A bíróság a vádlottat emberölés bűntette, valamint a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.