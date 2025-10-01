2 órája
Kivégezte a kismamát – maga a horror, amit a bokrok között művelt vele (videóval)
Jogerős ítélet született a nyírkátai terhes nő meggyilkolása ügyében. A férfi szó szerint kivégezte a 20 hetes várandós nőt.
Kivégezte a kismamát: brutális részletek a nyírkátai gyilkosságról
Forrás: tenyek.hu
Mint arról korábban beszámoltunk, 2023 májusában megrázó és brutális gyilkosság történt Nyírkátán. Egy 31 éves férfi a hajánál fogva hurcolta erdős területre terhes élettársát, ahol többször bántalmazta, késsel fejbe szúrta, ököllel ütlegelte, majd egy zsinórral megfojtotta a 20 hetes várandós nőt. A támadás következtében a magzat is életét vesztette. A férfi elmenekült a helyszínről, de a rendőrök néhány órán belül elfogták.
Kivégezte a bokrok között
Az ügyben első fokon a Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában hirdetett ítéletet. A bíróság a vádlottat emberölés bűntette, valamint a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Húszhetes terhes nő halt meg a brutális szabolcsi gyilkosságban, a fák között végezték ki
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett. A másodfokon eljáró bíróság azonban helybenhagyta a döntést, így a férfi jogerősen 15 év fegyházbüntetést kapott - derült ki a Tények videójából is.
A nyírkátai gyilkosság a helyieket mélyen megrázta, a történteket sokan szinte kivégzésszerű cselekményként írták le.
