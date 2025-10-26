Megbüntet a rendőr, ha kölcsönbe kapott kocsit vezetek?

Bármikor megtörténhet, hogy a saját kocsink meghibásodása vagy váratlan helyzet miatt arra kényszerülünk, hogy elkérjük a rokonunk, barátunk, közeli ismerősünk, vagy akár a szomszéd kocsiját. Joggal merül fel sokakban a kérdés, a kölcsönkocsi vezetéséhez elég a szóbeli hozzájárulása, vagy megbüntet a rendőr igazoltatáskor, ha nem tudjuk írásban is igazolni az engedély tényét. Főleg most, amikor rendszeresek a közlekedésbiztonsági akciók, fokozott ellenőrzések a Szabolcs-Szatmár-Beregben.

Kölcsönkocsi: igazoltatáskor a rendőr rákérdezhet, hogy jogszerűen használjuk-e más autóját

Fotó: szon.hu/archív

Igazoltatáskor alapesetben a rendőrjárőr nem kérdez rá, hogy az autót miért mi vezetjük.

Ha a műszaki vizsga érvényes, a forgalmi engedély rendben van, nincs kivonva a forgalomból, be van fizetve a kötelező felelősség biztosítás és a kocsit nem körözik lopás vagy jármű önkényes elvétele miatt – akkor nem vizsgálja, miért van az adott személynél a kocsi. Minden olyan esetben, amikor bármilyen kétség vagy gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy nem szabályszerűen, vagy a tulajdonos hozzájárulásával vezeti valaki az autót, a rendőrség eljárást indíthat – mondta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes.

A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője megerősítette, alapvetően nem szükséges írásba foglalni a kölcsönadás tényét, azonban vannak helyzetek, amikor jelentősége lehet a dokumentumnak, amivel igazoljuk a járműhasználat jogcímét. Ha a rendőr megkérdőjelezi a járműhasználatot és papír nincs róla, akkor be kell szerezni a tulajdonos/üzembentartó nyilatkozatát, hogy valóban kölcsönadta az autót. Ha hozzátartozóról van szó, akkor is – hangsúlyozta dr. Vajtó Levente.

Objektív felelősség – sokat érhet az írásbeli kölcsönszerződés

Objektív felelősség alá tartozó jogsértések miatt még inkább indokolt, hogy papírunk is legyen az autó kölcsönadásáról. Mert sebességtúllépésnél, a tilos jelzésen áthaladásnál, és most már a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is az gépjármű üzembentartója felel az elkövetett szabálysértésért, függetlenül attól, hogy ő vezetett vagy sem. A csekket mindenképp ő kapja meg, vagy kifizeti, vagy átadja annak, aki valóban a kormány mögött ült, illetve meg is nevezheti a sofőrt, s ilyenkor az írásban is rögzítetteket utólag már nem lehet letagadni – részletezte a rendőr alezredes.