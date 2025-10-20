Kommandós akció Nyíregyházán! Videón a hajnali rajtaütés, amire egy bűnöző sincs felkészülve (fotókkal és videóval)

460 rendőr egyszerre 61 helyszínen 43 személyt fogott el. A DELTA Program keretében lezajlott akciót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) irányította, és részt vett benne az Országos Rendőr-főkapitányság, nyolc vármegyei rendőrfőkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Kommandósok mindenütt!

Forrás: police.hu

Kommandósok még a parkolóban is!

A művelet részleteiről Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint Csupor Máté r. őrnagy, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője sajtótájékoztató keretében számolt be.