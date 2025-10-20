55 perce
Kommandós akció Nyíregyházán! Videón a hajnali rajtaütés, amire egy bűnöző sincs felkészülve (fotókkal és videóval)
Csapást mért a rendőrség az online felületen működött kábítószer-kereskedő bűnszervezetre.
Kommandósok akcióztak.
Forrás: police.hu
460 rendőr egyszerre 61 helyszínen 43 személyt fogott el. A DELTA Program keretében lezajlott akciót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) irányította, és részt vett benne az Országos Rendőr-főkapitányság, nyolc vármegyei rendőrfőkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Kommandósok még a parkolóban is!
A művelet részleteiről Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint Csupor Máté r. őrnagy, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője sajtótájékoztató keretében számolt be.
Golyóálló mellényes kommandósok még a parkolóban is!Fotók: police.hu
