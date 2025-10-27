22 perce
Széklábbal verte agyon az édesapját Szabolcsban, sírva kért bocsánatot
A férfi több mint harmincszor sújtott le a széklábbal a fenyegetőző, agresszív apjára. A vád szerint az emberölés különös kegyetlenséggel, a védelem szerint erős felindulásban történt az ajaki család otthonában.
– Nagyon sajnálom. Tudom, hogy ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie – mondta az megtörten és sírva az utolsó szó jogán F. G., akit az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádol. A férfi bocsánatot kért édesapja rokonaitól, s úgy fogalmazott: nem arra a végzetes estére szeretne visszamenni az időben, hanem 5-10 évvel korábbra, hogy a tavaly augusztus 15-én történteket biztosan elkerüljék.
Mint ahogy arról korábba,n részletesen beszámoltunk, a vádirat szerint F. G. 2024. augusztus 15-én az esti órákban, ajaki lakásukban szóváltásba keveredett az ittas állapotban lévő édesapjával, akit egy 75 centiméter hosszúságú széklábbal többször fejen ütött. A sértett olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Mi vezet odáig, hogy valaki agyonverje a saját apját?
Az ügyészség álláspontja szerint a vádlott különös kegyetlenséggel ölte meg az édesapját
A bizonyítási eljárást a bíróság befejezte, hétfőn perbeszédekkel folytatódott az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken.
A főügyészség a vádiratát fenntartja és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapítását kéri a bíróságtól
– mondta dr. Mészáros Attila ügyész. Perbeszédében kifejtette, hogy a bizonyítási eljárás egy nagyon rossz családi életet és állapotot tárt fel, amelynek egy ember halála lett a vége. A sértett agresszív, iszákos ember volt, aki félelemben és rettegésben tartotta a családját – ezt több tanúvallomás is alátámasztotta és megerősítette –, de a tragédiának nem kellett volna bekövetkeznie.
Az ügyész álláspontja szerint a vádiratban foglaltakat támasztja alá, hogy a vádlott – az orvosszakértői vélemény szerint – legalább 13 alkalommal közepes erővel fejen ütötte a sértettet. Egy alkalommal nagy erővel, és testszerte még legalább 20 alkalommal kis és közepes erővel ütötte meg az édesapját, akinek a halálát nyílt koponyatörés okozta.
A vádlott beismerő vallomást tett és elmondta azt is, hogy a részletekre nem emlékszik, félt az édesapja támadásától, védekezésképp kapta fel a széklábat.
F. G. részletes vallomását az alábbi cikkünkben olvashatták:
A szabolcsi férfi nem emlékszik rá, hogy verte agyon az apját
Dr. Mészáros Attila kitért arra is, hogy a bíróságnak az eljárásban vizsgálnia kellett az erős felindulásban elkövetett emberölés lehetőségét is, ami véleménye szerint nem állapítható meg. Majd a vádlott azt követő viselkedésére tért ki, amikor felhívta a mentőket és összeszedetten, normális gondolkodással elmondta a történteket, ez ugyanis nem utal erős felindulásra. Ahogy kizárt – és ezt a szakértői vélemény is alátámasztotta –, hogy a gyermekkori abúzus, ami több mint egy évtizeddel korábban történt, most robbant volna és váltotta ki a hirtelen felindulást, aminek következtében ilyen brutálisan bántalmazta az édesapját.
Enyhítő körülményként értékelte a férfi büntetlen előéletét, beismerő vallomását. Az ügyész a súlyosabb jogi minősítés mellett fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, azzal, hogy F. G.-t zárják ki a feltételes szabadábra bocsátás lehetősége alól és tiltsák el a közügyektől.
A védő méltányos ítéletet kért a bíróságtól
Védencem nem a saját életét élte, hanem a szülei életét. Annak a rossz viszonynak, rossz házasságnak a következményét, a fenyegetettséget, ami az apa szenvedélybetegségének következtében alakult ki, s vezetett a történtekhez, melyet alapvetően a sértett okozott agresszív magatartásával, erőszakosságával
– ezt dr. Szabó Sándor védő mondta perbeszédében. Az ügyvéd kiemelte F. G. beismerő vallomását, őszinte megbánását. Az első perctől kezdve nem az volt a kérdés, hogy a védence követte el az emberölést, hanem az, mi áll a tette hátterében.
– Amikor megítéljük az ő cselekedetét, akkor le kell szögezni – a szakértők és tanúk vallomása is ezt erősítette meg –, hogy évtizedek óta egy fenyegetett helyzetben élt, az édesapja szexuálisan bántalmazta, amiről soha nem mert beszélni, de kihatott az egész életére. Az apa egy héten négy napot dolgozott, három napig pedig jobbára a kocsmában ült és ivott. Augusztus 15-én részegen hazaérve sértegette és fenyegette a fiát, azz ordította „már régen meg kellett volna ölni benneteket”. F. G. védekezett, de fizikailag sokkal gyengébb volt mint az apja, ezért vette kézbe a széklábat, hogy azzal védhesse magát.
A pattanásig feszült helyzetben a vádlott egyszer csak „kikapcsolt” és ezt a tényt a szakértők sem cáfolták. Ezért nem tudta felidézni, hogy hányszor sújtott le a széklábbal a félelmében, fenyegetettségében kiváltotta agresszió pár perce alatt. Indulati állapotban cselekedett, s a védő a különös kegyetlenség helyett erős felindulásban elkövetett emberölés megállapítását kérte a bíróságtól és méltányos ítélet meghozatalát.
– Védencem mindig megbánóan nyilatkozott, a tette miatt soha nem fog megnyugodni, lelkileg megviselték a történtek. Gyötri a szégyenérzet és a megbánás, nem véletlen, hogy rémálmokkal küzd. Tisztességes ember, aki mindig rettegésben élt. Az egész hátralévő életére kihat majd, hogy mennyi időt kell börtönben töltenie – mondta a védő. – Én úgy gondolom, hogy védencem megérdemel egy lehetőséget, kedvezőbb minősítés mellette egy olyan mértékű szankciót, ami a sértett viselkedésének erkölcsi megítélését is tükrözi, hiszen egy rossz apai minta elszenvedője volt, és emiatt került ebbe a krédóba. Nem lehet azt mondani, hogy egy rossz fiúról van szó, de úgy látszik, nem tudta kikerülni ezt a helyzetet – mondta dr. Szabó Sándor.
A perbeszédek és az utolsó szó jogán elhangzottak után dr. Molnár István bíró pénteken hirdet ítéletet.
A vád
- A férfi együtt élt az édesapjával, a néhai F. M.-mel. A sértett évek óta italozó életmódot folytatott, részegen kötekedett, szidalmazta a családtagjait
- F. M. 2024. augusztus 15-én 18 óra 15 perc körül ismét ittasan érkezett haza, a felek vitatkozni kezdtek
- A sértett a fia felé indult, ököllel felé felé ütött, de nem érte el
- Ezután F. G. a kezében lévő széklábbal legkevesebb egyszer nagy erővel, míg legalább 13 alkalommal közepes erővel fejen ütötte, illetve testszerte is lesújtott hozzávetőleg hússzor. A férfi a helyszínen meghalt
- Az ügyészség F. G.-t különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja
