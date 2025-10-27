Széklábbal verte agyon az édesapját Szabolcsban, sírva kért bocsánatot

Dr. Mészáros Attila kitért arra is, hogy a bíróságnak az eljárásban vizsgálnia kellett az erős felindulásban elkövetett emberölés lehetőségét is, ami véleménye szerint nem állapítható meg. Majd a vádlott azt követő viselkedésére tért ki, amikor felhívta a mentőket és összeszedetten, normális gondolkodással elmondta a történteket, ez ugyanis nem utal erős felindulásra. Ahogy kizárt – és ezt a szakértői vélemény is alátámasztotta –, hogy a gyermekkori abúzus, ami több mint egy évtizeddel korábban történt, most robbant volna és váltotta ki a hirtelen felindulást, aminek következtében ilyen brutálisan bántalmazta az édesapját.

Enyhítő körülményként értékelte a férfi büntetlen előéletét, beismerő vallomását. Az ügyész a súlyosabb jogi minősítés mellett fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, azzal, hogy F. G.-t zárják ki a feltételes szabadábra bocsátás lehetősége alól és tiltsák el a közügyektől.

F. G. a nyomozóknak tett vallomásában és a bírósági tárgyaláson is elismerte bűnösségét, őszintén megbánta tettét

Fotó: rendőrség

A védő méltányos ítéletet kért a bíróságtól

Védencem nem a saját életét élte, hanem a szülei életét. Annak a rossz viszonynak, rossz házasságnak a következményét, a fenyegetettséget, ami az apa szenvedélybetegségének következtében alakult ki, s vezetett a történtekhez, melyet alapvetően a sértett okozott agresszív magatartásával, erőszakosságával

– ezt dr. Szabó Sándor védő mondta perbeszédében. Az ügyvéd kiemelte F. G. beismerő vallomását, őszinte megbánását. Az első perctől kezdve nem az volt a kérdés, hogy a védence követte el az emberölést, hanem az, mi áll a tette hátterében.

– Amikor megítéljük az ő cselekedetét, akkor le kell szögezni – a szakértők és tanúk vallomása is ezt erősítette meg –, hogy évtizedek óta egy fenyegetett helyzetben élt, az édesapja szexuálisan bántalmazta, amiről soha nem mert beszélni, de kihatott az egész életére. Az apa egy héten négy napot dolgozott, három napig pedig jobbára a kocsmában ült és ivott. Augusztus 15-én részegen hazaérve sértegette és fenyegette a fiát, azz ordította „már régen meg kellett volna ölni benneteket”. F. G. védekezett, de fizikailag sokkal gyengébb volt mint az apja, ezért vette kézbe a széklábat, hogy azzal védhesse magát.