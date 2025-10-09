Ketten is meghaltak a tűzben Szabolcsban!

A 277 tűzzel érintett lakóház egyikében sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.

A tüzek legtöbbször konyhákban, kéményekben, hálószobákban keletkeztek. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A katasztrófavédelem 8 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 6-szor merült fel a szándékos tűzokozás gyanúja. 9 épületnél gázpalackok, 1 ingatlannál napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.

Október elsejéig 30 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a vármegyei tűzoltókat, 2 alkalommal kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ezek során 3 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést.

Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.