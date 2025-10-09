1 órája
Ketten is meghaltak a tűzben Szabolcsban!
Felcsapó lángok, szirénák, tűz, sőt még halál is...
Halálos lakástűz Tiszanagyfaluban.
Forrás: Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Október elsejéig összesen 277 lakóépület gyulladt ki Szabolcs-Szatmár-Beregben, 13 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az év első kilenc hónapjában keletkezett lakástüzekben 2 ember vesztette életét, 23-an sérültek meg.
Kilenc hónap alatt 277 lakástűz volt vármegyénkben
Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összesen több mint 196 órát vett igénybe, a munkálatok során 454 tűzoltójárművet alkalmaztak. Az első háromnegyed évben összesen 3132 négyzetméternyi épített terület égett le. Januárban Tiszavasváriban, februárban Tiszanagyfaluban követelt áldozatot a tűz. A leghosszabb beavatkozás január 20-án volt a tiszavasvári halálos lakástűznél, az oltás az utómunkálatokkal együtt 14 órát vett igénybe. A helyszínen több ingatlanrész, nagy mennyiségben felhalmozott lomok égtek.
Tragédia TiszavasváribanFotók: Bozsó Katalin
Szerdán este kigyulladt egy lakóház TiszanagyfalubanFotók: Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A 277 tűzzel érintett lakóház egyikében sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.
A tüzek legtöbbször konyhákban, kéményekben, hálószobákban keletkeztek. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.
A katasztrófavédelem 8 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 6-szor merült fel a szándékos tűzokozás gyanúja. 9 épületnél gázpalackok, 1 ingatlannál napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.
Október elsejéig 30 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a vármegyei tűzoltókat, 2 alkalommal kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ezek során 3 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést.
Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.
