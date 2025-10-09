október 9., csütörtök

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1 órája

Ketten is meghaltak a tűzben Szabolcsban!

Felcsapó lángok, szirénák, tűz, sőt még halál is...

Szon.hu
Ketten is meghaltak a tűzben Szabolcsban!

Halálos lakástűz Tiszanagyfaluban.

Forrás: Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Október elsejéig összesen 277 lakóépület gyulladt ki Szabolcs-Szatmár-Beregben, 13 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az év első kilenc hónapjában keletkezett lakástüzekben 2 ember vesztette életét, 23-an sérültek meg.

Volt, ahol halálos áldozatot is követelt a lakástűz.
Forrás: katasztrófavédelem

Kilenc hónap alatt 277 lakástűz volt vármegyénkben

Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összesen több mint 196 órát vett igénybe, a munkálatok során 454 tűzoltójárművet alkalmaztak. Az első háromnegyed évben összesen 3132 négyzetméternyi épített terület égett le. Januárban Tiszavasváriban, februárban Tiszanagyfaluban követelt áldozatot a tűz. A leghosszabb beavatkozás január 20-án volt a tiszavasvári halálos lakástűznél, az oltás az utómunkálatokkal együtt 14 órát vett igénybe. A helyszínen több ingatlanrész, nagy mennyiségben felhalmozott lomok égtek.

Tragédia Tiszavasváriban

Fotók: Bozsó Katalin

Szerdán este kigyulladt egy lakóház Tiszanagyfaluban

Fotók: Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A 277 tűzzel érintett lakóház egyikében sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat. 

A tüzek legtöbbször konyhákban, kéményekben, hálószobákban keletkeztek. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

A katasztrófavédelem 8 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 6-szor merült fel a szándékos tűzokozás gyanúja. 9 épületnél gázpalackok, 1 ingatlannál napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.

Október elsejéig 30 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a vármegyei tűzoltókat, 2 alkalommal kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ezek során 3 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést.

Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.

 

