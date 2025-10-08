Tűz
1 órája
Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón, percek alatt terjedtek a lángok!
Tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón.
Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón: kigyulladt egy lakókocsi Ófehértó külterületén, a Zrínyi utcában.
Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón: bútorok és ruhák is égtek
A baktalórántházai hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. –írta a katasztrófavédelem
