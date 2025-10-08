október 8., szerda

Tűz

1 órája

Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón, percek alatt terjedtek a lángok!

Tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón.

Szon.hu

Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón: kigyulladt egy lakókocsi Ófehértó külterületén, a Zrínyi utcában. 

Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón
Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón
Illusztráció: Unsplash/ Szon.hu

Lakókocsi gyulladt ki Ófehértón: bútorok és ruhák is égtek

A baktalórántházai hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. írta a katasztrófavédelem

