Rendőrség

2 órája

Ismét megtörtént a sofőrök rémálma Szabolcsban az éj leple alatt

Címkék#laptop#Nyíregyházi Rendőrkapitányság#lopás

Egy 33 éves kéki lakost fogtak el az érkerti rendőrök. Az elmúlt néhány éjszaka, lezáratlan autókból laptopot, hangszórót lopott.

Szon.hu

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrse lopás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy kéki lakos ellen. Az adatok szerint a férfi az elmúlt néhány nap alatt, éjszakánként, lezáratlanul hagyott autókból lopott többek között laptopot, hangszórót, bőrkabátot, szerszámkészletet és napszemüveget!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Facebook oldala

Laptop lopás Nyíregyházán. A rendőrök hamar elkapták az elkövetőt

Az érkerti rendőrök a bejelentés után rövid időn belül azonosították a 33 éves férfit, akit október 9-én Nyíregyházán elfogták. B. I. kihallgatásán beismerte a bűncselekményeket, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei rendőrség Facebook oldalán.

