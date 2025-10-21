Szabolcsban megint sokan kerültek a rossz oldalra...

Letartóztatások Szabolcsban: a rendőrök ezúttal sem unatkoztak Szabolcsban. Több embert is őrizetbe vettek.

Letartóztatások Szabolcsban: több embert is őrizetbe vettek

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai október 20-án elfogtak egy 29 éves kecskeméti lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Járásbíróság rongálás bűncselekmény elkövetése miatt adott ki elfogatóparancsot. A rendőrök a körözött férfit őrizetbe vették.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársai október 20-án elfogtak egy 42 éves tiszaeszlári lakost. A férfi ellen a Gödöllői Járásbíróság csalás bűncselekmény elkövetése miatt adott ki elfogatóparancsot. A rendőrök a körözött férfit őrizetbe vették.

A Készenléti Rendőrség munkatársai intézkedtek egy személygépkocsival közlekedő férfival szemben október 20-án Nyírpilisen. A helyi fiatal úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök 18 éves fiút előállították a Nyírbátori Rendőrkapitányságra és engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt eljárást indítottak, és őrizetbe vették.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrsének munkatársai október 20-án elfogtak egy körözés alatt álló helyi lakost. A nő a részére korábban kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg, ezért azokat a Nyíregyházi Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében az 37 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra és őrizetbe vették.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársai október 20-én fogtak el egy körözés alatt álló tiszaeszlári lakost. A férfi ellen a Tiszavasvári Rendőrkapitányság adott ki körözést, mivel a részére korábban kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg ezért azokat a Nyíregyházi Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében az 50 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra.

–írja a police.hu

