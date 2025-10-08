október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

2 órája

Tiéd ez a bringa? Fotón a lopott bicikli, amit a nyíregyházi zsaruk találtak

Címkék#Nyíregyháza#bicikli#bűncselekmény#lopás

Meglett a lopott bicikli, de kié? A rendőrök várják a gazdáját!

Szon.hu

Két legyet egy csapásra: nem is azt keresték, de nyomozás közben bukkantak a lopott biciklire a nyíregyházi zsaruk.

lopott bicikli
Lopott biciklire bukkanntak a zsaruk a rollertolvajnál.
Forrás: rendőrség

A nyíregyházi rendőrök várják a képen látható bicikli tulajdonosának a jelentkezését.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 1510/3100/2025. bűnügyi számon lopás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomázást egy nyíregyházi lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal fiú  június 23-án Nyíregyházán, egy bevásárló központ  elől eltulajdonított egy elektromos rollert, amit a nyomozók megtaláltak és visszaadták a tulajdonosának. A rendőrök a fiatal fiú lakcímén, egy korábban lopott biciklit is lefoglaltak, amelyeknek még keresik a tulajdonosát - olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrség kéri, hogy a képen látható kerékpár tulajdonosa jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5.), vagy hívja a 06-42-524-600-as hívószámot, illetve a 112-es központi segélyhívót. Névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is bejelentést tehet.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu