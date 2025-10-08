Tiéd ez a bringa? Fotón a lopott bicikli, amit a nyíregyházi zsaruk találtak

Két legyet egy csapásra: nem is azt keresték, de nyomozás közben bukkantak a lopott biciklire a nyíregyházi zsaruk.

Lopott biciklire bukkanntak a zsaruk a rollertolvajnál.

Forrás: rendőrség

A nyíregyházi rendőrök várják a képen látható bicikli tulajdonosának a jelentkezését.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 1510/3100/2025. bűnügyi számon lopás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomázást egy nyíregyházi lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal fiú június 23-án Nyíregyházán, egy bevásárló központ elől eltulajdonított egy elektromos rollert, amit a nyomozók megtaláltak és visszaadták a tulajdonosának. A rendőrök a fiatal fiú lakcímén, egy korábban lopott biciklit is lefoglaltak, amelyeknek még keresik a tulajdonosát - olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrség kéri, hogy a képen látható kerékpár tulajdonosa jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5.), vagy hívja a 06-42-524-600-as hívószámot, illetve a 112-es központi segélyhívót. Névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is bejelentést tehet.

Ez is érdekelheti: