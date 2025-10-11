1 órája
Luxusterepjáró tarolt le egy biciklis családapát Szabolcsban (videó)
Halálra gázolták a bicikliző családapát Szabolcsban. Egy luxusterepjáró hátulról letarolta.
Forrás: tenyek.hu
Teljesen eldeformálódott a hátsó kereke annak a biciklinek, amelyet hátulról tarot le egy luxusterepjáró Tiszavasvári közelében. A 36-os úton történt a tragikus baleset. A kerékpáron ülő több gyerekes családapa a helyszínen meghalt. A környékbeliek szerint gyorsan érkezett a segítség.
A luxusterepjáró fényszórója betört
Kitört a luxusterepjáró első fényszórója, valószínűleg ez találta el az áldozatot. Több gyerek maradt árván, köztük egy 12 éves kislány is, akiket nagyon megviselt a tragédia.
A kerékpáros viselt láthatósági mellényt, de világítás nem volt a biciklin. A Tények információja szerint az áldozat korábban túlélt egy hasonló balesetet. Akkor a lépét vették ki a kórházban a gázolás után. A mentők több egységet, köztük helikoptert is riasztottak a balesethez, de nem tudták megmenteni a kerékpárost.
A rendőrség, szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit.
A videót ide kattintva nézhetik meg.
