Tragédia

1 órája

Luxusterepjáró tarolt le egy biciklis családapát Szabolcsban (videó)

Halálra gázolták a bicikliző családapát Szabolcsban. Egy luxusterepjáró hátulról letarolta.

Szon.hu
Luxusterepjáró tarolt le egy biciklis családapát Szabolcsban (videó)

Luxusterepjáró tarolt le egy biciklis családapát Szabolcsban

Forrás: tenyek.hu

Teljesen eldeformálódott a hátsó kereke annak a biciklinek, amelyet hátulról tarot le egy luxusterepjáró Tiszavasvári közelében. A 36-os úton történt a tragikus baleset. A kerékpáron ülő több gyerekes családapa a helyszínen meghalt. A környékbeliek szerint gyorsan érkezett a segítség. 

Luxusterepjáró tarolt le egy biciklis családapát Szabolcsban
A luxusterepjáró fényszórója betört
Forrás:  tenyek.hu

A luxusterepjáró fényszórója betört

Kitört a luxusterepjáró első fényszórója, valószínűleg ez találta el az áldozatot. Több gyerek maradt árván, köztük egy 12 éves kislány is, akiket nagyon megviselt a tragédia. 

A kerékpáros viselt láthatósági mellényt, de világítás nem volt a biciklin. A Tények információja szerint az áldozat korábban túlélt egy hasonló balesetet. Akkor a lépét vették ki a kórházban a gázolás után. A mentők több egységet, köztük helikoptert is riasztottak a balesethez, de nem tudták megmenteni a kerékpárost. 

A rendőrség, szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit.

A videót ide kattintva nézhetik meg.

