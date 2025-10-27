Több kilométeres dugók az M3-ason, nyugtatóval induljon útnak!

Aki az M3-as autópálya felé tart, vagy már a sztrádán autózik, annak érdemes tudnia, hogy Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A hosszú hétvégét követően már most nagyon élénk a forgalom, 6-7 kilométer hosszan lassulva, torlódva haladnak az autósok a 42-es kilométertől – olvasható az Útinform oldalán.

Az M3-as autópályán hétfő reggel nehezen lehet haladni

Fotó: MW-archív

Az M3-as autópálya több szakaszán is dugók vannak

Az utinform.hu oldalon az is kiderül, hogy az M3-as autópályán több helyen torlódás alakult ki Budapest irányába: