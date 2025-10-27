54 perce
Több kilométeres dugók az M3-ason, nyugtatóval induljon útnak!
A hosszú hétvége után nagyon erős a forgalom az utakon. Az M3-as autópályán több helyen torlódás alakult ki Budapest irányába.
Aki az M3-as autópálya felé tart, vagy már a sztrádán autózik, annak érdemes tudnia, hogy Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A hosszú hétvégét követően már most nagyon élénk a forgalom, 6-7 kilométer hosszan lassulva, torlódva haladnak az autósok a 42-es kilométertől – olvasható az Útinform oldalán.
Az M3-as autópálya több szakaszán is dugók vannak
Az utinform.hu oldalon az is kiderül, hogy az M3-as autópályán több helyen torlódás alakult ki Budapest irányába:
- a bevezető szakaszon az M0-s autóúti csomóponttól 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki,
- Bag és Gödöllő között szakaszos torlódás alakult ki, ezért 7-8 kilométeren araszolnak a járművek,
- Mezőkeresztes térségében pedig baleset történt. A 139-es km-nél a külső sávot lezárták. A torlódás 3-4 kilométeres.
Az ellenező irányban, Bag és Hatvan között, az 50-es kilométernél munkavégzés miatt beálltak a belső sávba, ezért a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás már 4-6 kilométeres.
