Fordulat a Hollandiában meggyilkolt nyíregyházi lány ügyében – megdöbbentő, mit talált a rendőrség
A DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a végzetes éjszakán. A meggyilkolt nyíregyházi lány ügyében ismét nyomoz a holland rendőrség.
A holland rendőrség újra megnyitotta a Hollandiában 2009 februárjában meggyilkolt nyíregyházi lány, Szabó Bernadett azóta is megoldatlan ügyének dossziéját, miután az illetékes hatóságok két férfi esetében is DNS-egyezést találtak a helyszínen felvett mintákkal – közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál szerdán az illetékes hatóságokat idézve. A portál cikkét az MTI szemlézte.
A meggyilkolt nyíregyházi lány halálát késszúrások okozták
Az Amszterdamban meggyilkolt nyíregyházi lány, Szabó Bernadett 18 éves koráig élt a szabolcsi megyeszékhelyen. A jobb élet reményében utazott 2008-ban Hollandiába, majd Amszterdamban prostituáltként kezdett dolgozni. Barátságos mosolyával és nagy sárkány tetoválásával feltűnő jelenség volt a szexmunkások között. Pingvin becenéven ismerték, mert terhessége alatt is dolgozott. Kisfia, nem sokkal születése után nevelőcsaládba került, míg Betty ismét munkába állt. Szülése után három hónappal, 2009. február 19-én egy amszterdami nyilvánosház egyik szobájában gyilkolták meg több késszúrással. Az amszterdami kerületi ügyészség főügyésze akkor 15 ezer euró nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban pontos adatokat közöl, ám a tettest a azóta sem találták meg. Az MTI beszámolójából kiderül: a holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet szerdai tájékoztatása szerint a DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a gyilkosság éjszakáján. „Az akkoriban megőrzött DNS-maradványok az új törvényszéki technikáknak köszönhetően mára egyezést eredményeztek" - fogalmaztak, majd felkérték azokat, akik meglátogatták az áldozatot a gyilkosság estéjén, hogy önként jelentkezzenek a rendőrségen.
A beszámoló szerint a rendőrség egy cipőt is keres, amely véres nyomokat hagyott abban a szobában, ahol a nőt meggyilkolták. A nyomokról készült fotókat nyilvánosságra hozzák, segítséget kérve a cipő márkájának és modelljének azonosítására.
Ezenkívül keresik azt a Simon néven ismert, indonéz-holland állampolgárságú férfit, aki a nyilvánosházban dolgozott a gyilkosság idején. Noha a rendőrség akkoriban kihallgatta, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen - írták.
Sajtókampány indult Amszterdamban
Ahogy arról tavaly novemberben beszámoltunk, a holland nyomozók felvették a kapcsolatot a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztályával is, tekintettel Betty magyar állampolgárságára. Mivel felmerült, hogy valaki hazánkban olyan információk birtokában lehet, melyek a nyomozást segíthetik, ezért az NNI nyomozói feltárták Betty teljes magyar érintkezési viszonyrendszerét, felvették a kapcsolatot családtagjaival, rokonaival és barátaival.
Megírtuk azt is, hogy tavaly év végén sajtókampány indult Amszterdamban: megalkották Betty életnagyságú hologramját. A holland hatóságok a 3D-s vizualizációval igyekeztek felhívni az emberek figyelmét a hosszú idő óta megoldatlan bűntényre, és kérni a lakosok segítségét az elkövető felkutatásában. Az innovatív holografikus ábra Amszterdam piros lámpás negyedében volt látható: onnan reméltek szemtanúkat. Annak ellenére, hogy ilyen hosszú idő eltelt, a holland rendőrség bízik abban, hogy valaki még emlékszik olyan részletre, mely segítheti munkájukat. A hatóságok a nyomravezetői díjat 30 ezer euróra emelték.
