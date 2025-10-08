Fordulat a Hollandiában meggyilkolt nyíregyházi lány ügyében – megdöbbentő, mit talált a rendőrség

A holland rendőrség újra megnyitotta a Hollandiában 2009 februárjában meggyilkolt nyíregyházi lány, Szabó Bernadett azóta is megoldatlan ügyének dossziéját, miután az illetékes hatóságok két férfi esetében is DNS-egyezést találtak a helyszínen felvett mintákkal – közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál szerdán az illetékes hatóságokat idézve. A portál cikkét az MTI szemlézte.

A meggyilkolt nyíregyházi lány a jobb élet reményében költözött Hollandiába

Fotó: PoliteNL

A meggyilkolt nyíregyházi lány halálát késszúrások okozták

Az Amszterdamban meggyilkolt nyíregyházi lány, Szabó Bernadett 18 éves koráig élt a szabolcsi megyeszékhelyen. A jobb élet reményében utazott 2008-ban Hollandiába, majd Amszterdamban prostituáltként kezdett dolgozni. Barátságos mosolyával és nagy sárkány tetoválásával feltűnő jelenség volt a szexmunkások között. Pingvin becenéven ismerték, mert terhessége alatt is dolgozott. Kisfia, nem sokkal születése után nevelőcsaládba került, míg Betty ismét munkába állt. Szülése után három hónappal, 2009. február 19-én egy amszterdami nyilvánosház egyik szobájában gyilkolták meg több késszúrással. Az amszterdami kerületi ügyészség főügyésze akkor 15 ezer euró nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban pontos adatokat közöl, ám a tettest a azóta sem találták meg. Az MTI beszámolójából kiderül: a holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet szerdai tájékoztatása szerint a DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a gyilkosság éjszakáján. „Az akkoriban megőrzött DNS-maradványok az új törvényszéki technikáknak köszönhetően mára egyezést eredményeztek" - fogalmaztak, majd felkérték azokat, akik meglátogatták az áldozatot a gyilkosság estéjén, hogy önként jelentkezzenek a rendőrségen.

A beszámoló szerint a rendőrség egy cipőt is keres, amely véres nyomokat hagyott abban a szobában, ahol a nőt meggyilkolták. A nyomokról készült fotókat nyilvánosságra hozzák, segítséget kérve a cipő márkájának és modelljének azonosítására.

Ezenkívül keresik azt a Simon néven ismert, indonéz-holland állampolgárságú férfit, aki a nyilvánosházban dolgozott a gyilkosság idején. Noha a rendőrség akkoriban kihallgatta, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen - írták.