A nyúlgát és a buzgár is ment Mátészalkán (fotókkal)

Október 16-án három települési önkéntes mentőszervezet újította meg nemzeti minősítését a vármegyében.

Nagy Zoltán
A nyúlgát és a buzgár is ment Mátészalkán (fotókkal)

Sikeresen teljesítettek a mentőszervezetek.

Forrás: katasztrófavédelem

Nagyecsed, Nyírcsaholy és Ököritófülpös mentőszervezetei csütörtök reggel riasztási-, majd nemzeti újraminősítő gyakorlattal kezdték a napjukat. 

Ügyesek voltak a mentőszervezetek

A mátészalkai tűzoltólaktanya területén az elméleti felkészítés után gyakorlati munkavégzés következett, amely keretében a mentőszervezetek tagjai, összesen tizennyolcan többek között nyúlgát, bordás megtámasztás és buzgár ellennyomó medence építését is gyakoroltak.

Mentőszervezetek gyakorlatoztak

Fotók: katasztrófavédelem

A gyakorlatokat megfeleltre értékelték.

 

 

