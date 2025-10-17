Mentőszervezetek
39 perce
A nyúlgát és a buzgár is ment Mátészalkán (fotókkal)
Október 16-án három települési önkéntes mentőszervezet újította meg nemzeti minősítését a vármegyében.
Sikeresen teljesítettek a mentőszervezetek.
Forrás: katasztrófavédelem
Nagyecsed, Nyírcsaholy és Ököritófülpös mentőszervezetei csütörtök reggel riasztási-, majd nemzeti újraminősítő gyakorlattal kezdték a napjukat.
Ügyesek voltak a mentőszervezetek
A mátészalkai tűzoltólaktanya területén az elméleti felkészítés után gyakorlati munkavégzés következett, amely keretében a mentőszervezetek tagjai, összesen tizennyolcan többek között nyúlgát, bordás megtámasztás és buzgár ellennyomó medence építését is gyakoroltak.
Mentőszervezetek gyakorlatoztakFotók: katasztrófavédelem
A gyakorlatokat megfeleltre értékelték.
