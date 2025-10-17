A nyúlgát és a buzgár is ment Mátészalkán (fotókkal)

Nagyecsed, Nyírcsaholy és Ököritófülpös mentőszervezetei csütörtök reggel riasztási-, majd nemzeti újraminősítő gyakorlattal kezdték a napjukat.

Ügyesek voltak a mentőszervezetek

A mátészalkai tűzoltólaktanya területén az elméleti felkészítés után gyakorlati munkavégzés következett, amely keretében a mentőszervezetek tagjai, összesen tizennyolcan többek között nyúlgát, bordás megtámasztás és buzgár ellennyomó medence építését is gyakoroltak.