„Mindig szerettem volna, hogy a gyerekeknek legyen apja" – fakadt sírva a nagydobosi édesanya, aki szíven szúrta az élettársát 

A tárgyalás kedden perbeszédekkel folytatódott, ahol dr. Fekésházyné dr. Balogh Emese ügyész azt mondta, fenntartja a tényállást és jogi minősítést.

Nagydobosi emberölés: hosszabb szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyész

Soha nem az volt a kérdés, hogy B. A. cselekménye miatt halálozott-e el a sértett, hanem az, hogy a büntethetőségére kiható, a vádlott javára értékelhető körülmények fennállnak-e.

A főügyészség a nyomozóhatóság segítségével három körben vizsgálódott. Első kérdés az volt, hogy kóros elmeállapotú a vádlott, illetve rövidzárlati cselekmény megállapítható-e. Megáll-e a jogos védelem, vagy az erős felindulásban elkövetett emberölés – sorolta a főügyészségi ügyész, majd csaknem 40 percen át a tanúk és szakértők vallomásait idézve arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítási eljárás során ezek mindegyike kizárható volt, így a vádlott a tényállás szerint követte el a bűncselekményt.

– Két különálló szúrás érte a férfit. Az egyik az alkarját sebesítette meg, a szakértők szerint ez védekező jellegyű sérülés. A második, szívet ért közepes erejű szúrásnál a kés áthatolt a sértett szívének jobb kamráján, az egyenes vonalú szúrtcsatorna pedig cáfolja a vádlott azon állítását, hogy hadonászott a késsel és úgy sebesült meg a férfi.

Enyhítő körülményként sorolta fel B. A. büntetlen előéletét, beismerő vallomását, őszinte megbánását, s azt, hogy három kiskorú gyermeke van. Súlyosító körülményként, hogy közeli hozzátartozó sérelmére követet el a tettét, valamint azt a tényt, hogy az életellenes bűncselekmények nagyon elszapodorodtak. Perbeszédének végén dr. Fekésházyné dr. Balogh Emese azt kérte a bíróságtól, hogy az 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő emberölésben ne csak bűnösnek mondja ki B. A.-t, hanem a középmértékhez közelítő, azaz hosszabb idejű börtönbüntetést szabjon ki és zárja ki a feltételes szabadlábra bocsátás alól, valamint tiltsa el a közügyektől is. A sértett képviseletében dr. Baka István védő azt mondta, nem bizonyosodott be, hogy a férfi valóban drogot fogyasztott, ezzel csak a vádlottat akarták védeni. Ő is középmértékes büntetés kiszabását kérte.