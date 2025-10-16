36 perce
„Mindig szerettem volna, hogy a gyerekeknek legyen apja" – fakadt sírva a nagydobosi édesanya, aki szíven szúrta az élettársát
A háromgyermekes asszony tavaly januárban egy vita hevében szíven szúrta az élettársát. A férfi életét már nem lehetett megmenteni, a nagydobosi emberölési ügy tárgyalása perbeszédekkel folytatódott.
– Én őszintén mondom, nem tudom összerakni a képeket. Nagyon sajnálom, ami történt. Mindig szerettem volna, hogy a gyerekeknek legyen apja, fel tudjuk őket nevelni tisztességgel és tudjanak normális iskolába járni. Sajnálom őszintén – ezt mondta az utolsó szó jogán a Nyíregyházi Törvényszék tárgyalótermében B. A., a nagydobosi emberölés vádlottja, aki többször elsírta magát. A háromgyermekes édesanyát emberöléssel vádolják: 2024 januárjában egy vita közben a kezében lévő 12 centiméteres pengehosszúságú késsel kétszer megszúrta az élettársát, két közös gyermekük apját. A második szúrás a férfi mellkasát, a szívét érte, az életét már nem lehetett megmenteni.
A törékeny, alig 150 centiméter magas nő a márciusi előkészítő ülésen beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezzel elfogadta az ügyészség indítványozta hat év börtönbüntetést. Az ülés azonban váratlan fordulatot vett, amikor B. A. mondta, nem emlékszik semmire, dr. Gál Anikó törvényszéki bíró ügy döntött: tárgyalást tart az ügyben és lefolytatják a bizonyítási eljárást.
Az előkészítő ülésen történtekről ebben a cikkünkben olvashattak részletesen:
Szíven szúrta az élettársát a háromgyermekes anya (videó!)
Szeptemberben tanúkat és szakértőket hallgatott meg a bíróság. A tanúvallomásokból kirajzolódott egy olyan kapcsolat, ami akkor vált egyre rosszabbá, amikor a férfi elkezdett drogozni. Az agresszió, a veszekedés, a bántalmazás egyre gyakoribbá vált, a férfi káros szenvedélye állandó vita tárgyát képezte, s mindezt látták a gyerekek is, bár a vádlott a külvilág előtt titkolni és rejtegetni próbálta a bajokat, a verésre utaló jeleket.
A tanúk vallomásáról itt olvashatnak bővebben:
Meghalt! Meghalt! – üvöltötték Szabolcsban, majd az egész környék odacsődült
A tárgyalás kedden perbeszédekkel folytatódott, ahol dr. Fekésházyné dr. Balogh Emese ügyész azt mondta, fenntartja a tényállást és jogi minősítést.
Nagydobosi emberölés: hosszabb szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyész
Soha nem az volt a kérdés, hogy B. A. cselekménye miatt halálozott-e el a sértett, hanem az, hogy a büntethetőségére kiható, a vádlott javára értékelhető körülmények fennállnak-e.
A főügyészség a nyomozóhatóság segítségével három körben vizsgálódott. Első kérdés az volt, hogy kóros elmeállapotú a vádlott, illetve rövidzárlati cselekmény megállapítható-e. Megáll-e a jogos védelem, vagy az erős felindulásban elkövetett emberölés – sorolta a főügyészségi ügyész, majd csaknem 40 percen át a tanúk és szakértők vallomásait idézve arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítási eljárás során ezek mindegyike kizárható volt, így a vádlott a tényállás szerint követte el a bűncselekményt.
– Két különálló szúrás érte a férfit. Az egyik az alkarját sebesítette meg, a szakértők szerint ez védekező jellegyű sérülés. A második, szívet ért közepes erejű szúrásnál a kés áthatolt a sértett szívének jobb kamráján, az egyenes vonalú szúrtcsatorna pedig cáfolja a vádlott azon állítását, hogy hadonászott a késsel és úgy sebesült meg a férfi.
Enyhítő körülményként sorolta fel B. A. büntetlen előéletét, beismerő vallomását, őszinte megbánását, s azt, hogy három kiskorú gyermeke van. Súlyosító körülményként, hogy közeli hozzátartozó sérelmére követet el a tettét, valamint azt a tényt, hogy az életellenes bűncselekmények nagyon elszapodorodtak. Perbeszédének végén dr. Fekésházyné dr. Balogh Emese azt kérte a bíróságtól, hogy az 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő emberölésben ne csak bűnösnek mondja ki B. A.-t, hanem a középmértékhez közelítő, azaz hosszabb idejű börtönbüntetést szabjon ki és zárja ki a feltételes szabadlábra bocsátás alól, valamint tiltsa el a közügyektől is. A sértett képviseletében dr. Baka István védő azt mondta, nem bizonyosodott be, hogy a férfi valóban drogot fogyasztott, ezzel csak a vádlottat akarták védeni. Ő is középmértékes büntetés kiszabását kérte.
A háromgyermekes édesanya nem akarta az élettársa halálát
Mindent vitatunk
– ezt már dr. Szabó Sándor, a vádlott kirendelt védője mondta, aki szintén csaknem 40 percen át sorolta azokat a körülményeket, amelyek a védence tettéhez vezettek. Beszélt egy hat éven át szeretetben élő párról, akik kapcsolata másfél évvel ezelőtt a drog hatására romlott meg. Az ügyvéd hangsúlyozta: B. A. mindig beismerte a bűnösségét, vállalta annak következményeit, a felelősségét soha nem vitatta. Egy állandó félelemmel, bántalmazással nehezített kapcsolatban, amit a gyerekek végignéztek és átéltek, eljött a tragikus pillanat, amikor a konyhában a vita hevében, a kezébe kerülő késsel megszúrta az élettársát, aki előtte többször is a fejére ütött.
Nem akarta a halálát. Szerette volna egyben tartani a családot, ezért tűrt és hallgatott
– mondta dr. Szabó Sándor, és citálta az egyik szakértő mondatát: „mielőtt meggondolhatta volna, már megtörtént a cselekmény”. Szorongatott, kiszolgáltatott helyzetben volt, így amennyiben a bíróság a jogos védelmi helyzetet megállapítja, kérte a védence felmentését. Ha a bíróság a bizonyítékok alapján másképp értékel, akkor hirtelen felindulásból, méltányolható okból elkövetett emberölést állapítsa meg és a lehető legenyhébb szankciót alkalmazza.
Dr. Gál Anikó október 29-én hirdet ítéletet az ügyben.
- A vádirat szerint a vádlott, B. A. és a sértett, J. M. élettársi kapcsolatban éltek Nagydoboson. Velük lakott a nő korábbi kapcsolatából született lánya és két közös kiskorú gyermekük, a vádlott édesanyja, testvére és annak élettársa.
- A tragikus napon B. A. és J. M. többször összevesztek, a nő azt állította, hogy a sértett kábítószerezik, amit J. M. tagadott. A vita a késő délutáni órákban odáig fajult, hogy a sértett kijelentette, elege van, elhagyja a vádlottat. B. A. kérlelte az élettársát, hogy ne menjen el.
- Nem sokkal később a pár ismét veszekedni, majd dulakodni kezdett a konyhában, B. A. közben magához vett egy kést, mellyel előbb megszúrta a férfi karját, majd a mellkasát a bal oldalon. A sértett elindult, de a bejárati ajtó előtt összeesett.
- A házban tartózkodók az erősen vérző, akkor már eszméletlen J. M.-et visszahúzták a nappaliba és a mentők instrukcióit követve igyekeztek életben tartani, de mindhiába: a férfi belehalt a szívet ért késszúrásba. A háromgyermekes anyát emberöléssel vádolják.
