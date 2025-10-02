Gyász és döbbenet: hónapokig tartott a nyomozás, kiderült, meghalt az eltűnt nyíregyházi buszsofőr

Bekövetkezett az, amitől mindenki tartott: az eltűnt nyíregyházi buszsofőr után hónapokon át nyomoztak a hatóságok. Mint kiderült, Nyikos Róbert életét vesztette.

Senki se tudta, hová tűnhetett Nyikos Róbert.

Forrás: Facebook

A Facebook oldalukon közölték: kiderült, meghalt Nyikos Róbert

Sajnos a mai nap folyamán derült fény, egy hónapokig tartó nyomozás eredményére. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, Nyikos Róbert itt hagyott bennünket. Emlékét szívünkben őrizzük! - írták szerda késő este.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Németországban dolgozó magyar férfi, Nyikos Róbert eltűnése máig rejtély volt. A 40-es éveiben járó férfi 2025. április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében. Stabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához – ám a hazautazás előtt nyoma veszett.