Gyász és döbbenet: hónapokig tartott a nyomozás, kiderült, meghalt az eltűnt nyíregyházi buszsofőr
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Asztalitenisz Facebook-oldala jelentette be a szörnyű hírt. Nyikos Róbert eltűnése hónapokon át rejtély volt.
Nyikos Róbert eltűnt, de már nem került elő élve.
Forrás: Facebook / getty images
Bekövetkezett az, amitől mindenki tartott: az eltűnt nyíregyházi buszsofőr után hónapokon át nyomoztak a hatóságok. Mint kiderült, Nyikos Róbert életét vesztette.
A Facebook oldalukon közölték: kiderült, meghalt Nyikos Róbert
Sajnos a mai nap folyamán derült fény, egy hónapokig tartó nyomozás eredményére. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, Nyikos Róbert itt hagyott bennünket. Emlékét szívünkben őrizzük! - írták szerda késő este.
Korábban beszámoltunk arról, hogy a Németországban dolgozó magyar férfi, Nyikos Róbert eltűnése máig rejtély volt. A 40-es éveiben járó férfi 2025. április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében. Stabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához – ám a hazautazás előtt nyoma veszett.
Az utolsó biztos nyom: délután 2 körül még beszélt párjával, Kittivel, majd este 7 óra körül elhagyta lakását. Úgy tudni, biciklizni indult, de kerékpárját otthon találták meg. Többé senki nem látta.
Mi történhetett a nyíregyházi buszsofőrrel? Kisfia és párja várja haza Róbertet
– Soha nem fordult elő, hogy ne menjen be a munkahelyére – mondta a Borsnak párja, Murai Kitti, aki hozzátette: „Már csak pár nap választotta el attól, hogy hazajöjjön. Lehet, hogy útnak indult, vagy csak sétálni ment, és közben történt vele valami. Nagyon várjuk haza, főleg a kisfiunk.”
Üzent az eltűnt nyíregyházi buszsofőr párja – rejtélyes és zavaros, ahogy Róbertnek nyoma veszett
A magyar rendőrség bemérte Róbert telefonját, amely Frankfurt környékén adott jelet, majd április 16-án kikapcsolták. A reménytelen keresést téves bejelentés is nehezítette: egy szemtanú hasonló férfit látott, de kiderült, nem Róbert volt.
Megszökött? Elrabolták? Rengeteg teória keringett
Mint arról a Bors is beszámolt, számos teória keringett a nyíregyházi buszsofőr eltűnésével kapcsolatban. A TikTokon közzétett videójuk alatt vadabbnál vadabb teóriák láttak napvilágot. Többen is találgatnak Nyikos Róbert rejtélyes eltűnéséről. Egyesek szerint a férfit a tavak környékén kellett volna keresni, mások úgy vélik, hogy szándékosan tűnt el, mert Németországban is volt családja. Akadt, aki azt gyanította, hogy valami sötét ügybe keveredhetett.
